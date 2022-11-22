В Оленино за год реализовано более 10 программ по благоустройству и ремонту дорог

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев побывал в Оленинском муниципальномокруге с рабочим визитом. Фото: ЗСТО

Приём жителей, посещение основной общеобразовательной школы, осмотр строящегося фельдшерско-акушерского пункта и полностью отремонтированного братского захоронения - основные моменты рабочей поездки председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева в Оленинский муниципальный округ.

День начался с приема жителей, причем, по уже сложившейся традиции, здесь нет ограничений ни по времени, ни по количеству записавшихся. Вопросы самые разные: от возможности прихода мобильной связи в отдельные деревни до проблем, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере экологии.

Затем Сергей Голубев посетил Оленинскую основную общеобразовательную школу. В последнее время здесь сделано довольно много. В частности, полностью заменено освещение, установлены новые окна, видеонаблюдение. В школе обучается 150 учеников. С прошлого года здесь работает образовательный центр «Точка роста».

- На уроках технологии дети занимаются робототехникой, на уроках физики и химии проводят различные опыты, - говорит и.о. директора Оленинской основной общеобразовательной школы Татьяна Гриб.

Сергей Голубев вручил коллективу школы почётную грамоту Законодательного Собрания Тверской области. Следующий объект - строящийся фельдшерско-акушерский пункт в деревне Луни. Сейчас здесь ведутся активные работы, по плану ФАП откроется в декабре.

Далее - возложение цветов к памятнику на воинском захоронении в деревне Бобровка. Памятник был установлен в 1956-м году и со временем начал разрушаться. В прошлом году из местного бюджета были выделены деньги на ремонт, на данный момент все работы по приведению его в порядок сделаны.

- Отремонтирована сама скульптура, постамент, заказаны новые мраморные плиты. Сейчас памятник выглядит очень достойно, - поясняет начальник управления культуры Оленинского муниципального округа Татьяна Богданова.

Ещё один важный момент рабочей поездки - подведение итогов года. Уже не раз отмечалось, что округ активно участвует в различных региональных программах и сделано в этом плане немало. Глава округа Олег Дубов особо выделяет тот факт, что нынешний год запомнится, в первую очередь, началом работ по газификации.

- Понятно, что этот процесс длительный и займёт определённое время, но первый этап работ успешно и качественно выполнен, а уже на следующей неделе будет приёмка, - говорит Олег Дубов. Всего в округе реализовано более 10 программ, так или иначе связанных с софинансированием из областного бюджета. Одна из тем обсуждения -насколько эффективно потрачены деньги.

- Сегодня прошли встречи с руководством округа, с активом относительно того, каким образом реализованы проекты по программам поддержки местных инициатив, ремонту муниципальных дорог, комфортной городской среде и другим. Оленинский муниципальный округ в этом вопросе хорошо выглядит, областные программы здесь реализованы качественно и, я уверен, на благо жителей округа, - подвел итог Сергей Голубев.

В следующем году в Оленинском муниципальном округе также планируется реализация не менее 10 региональных программ и продолжение работ по газификации.

В озложение цветов к памятнику на воинском захоронении в деревне Бобровка. Фото: ЗСТО