В выходные в Твери оттепели не ожидается

Лёгкий морозец и пушистый снег - красота! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, первый снег обязательно растает… Но в обозримом будущем в Твери этого не произойдёт.

- Наступила метеорологическая зима! - порадовала уставших от грязи и слякоти тверичан доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Температура сохраняется минусовая.

Погода зимняя, но мягкая, привыкаем к морозам постепенно. В субботу и воскресенье днём -3. Ветер несильный - 4 м/с. Снежок будет сыпать в первой половине дня и заканчиваться к обеду.

В ночь с субботы на воскресенье -6. А вот в ночь на понедельник ожидается мороз покрепче, до -11. С понедельника снег на время прекратится, но набегут облака. Днём -5, следующей ночью до -12.

Во вторник потеплеет до -2. В остальном погода сильно не изменится. А вот в среду возможны перемены: к середине недели мы ждём прихода очередного циклона. Он освежит облик городских улиц, вновь припорошив их снегом.

- Погода отличная, но местами возможны туманы, особенно в субботу и воскресенье, - предупреждает Наталья Сердитова, - будьте внимательнее на дорогах!

И раз уж зима практически наступила, пора задуматься о наших пернатых соседях. В холода городских птиц нужно подкармливать. Самый универсальный корм - семена подсолнечника (сырые и без соли). С удовольствием пичуги полакомятся и салом, которое можно привязать к ветке. Можно угостить птах смесью из различных зёрен, она продаётся в зоомагазинах (стоят такие смеси недорого).

Главное - не насыпайте в кормушки каши и прочие остатки со своего стола. Хлеб для подкормки птиц тоже не очень хорош, но, если ничего другого с собой нет, его можно покрошить в кормушку. Позднее обязательно уберите остатки: испорченный хлеб птицам вреден.