Досуг в Твери с 17 по 23 ноября: Музыкальный синтез, сны Миядзаки, тихая живопись, день экологии и женский спектакль

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни Твери ближайших дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНЦЕРТЫ

Кельтские мотивы, джаз, любовь и волшебные образы

Филармония порадует меломанов рядом отличных музыкальных программ.

18 ноября в 18:30 публику приглашают на концерт «Сокровища кельтов». Выступят группа Олега Матвеева Classy Jazz и Анастасия Быкова (орган).

В анонсе сказано, что в этом концерте сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык джаза и энергетика классического органа в сопровождении увлекательного видеоряда. Обязательно прозвучат шотландская волынка и ирландский вистл.

В программе: Гильом де Машо «Douce Dame Jolie»; шотландская традиционная песня «Jackie Browns»; ирландская народная песня «Берег Ирландии» и другие.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

19 ноября в 18:00 состоится концерт «Рапсодия любви». Музыканты исполнят произведения, в основу которых положены романтические сюжеты.

В концерте заявлены оркестр «Российская камерата», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», а также солисты: заслуженный артист России Владимир Белов, Рудольф Овсепян, Илья Шкадин и Ксения Позднева.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей

6+

20 ноября в 14:00 и 18:00 филармония зовет погрузиться в волшебную атмосферу миров Миядзаки с ансамблем ClassicaPlus.

В программе: Д.Хисаиси (музыка из мультфильмов «Унесённые призраками»;«Ведьмина служба доставки»; «Навсикая из долины ветров»; «Принцесса Мононоке» и др.), А. Курбатов и Д.Лэнг.

Стоимость: 400 рублей.

6+

21 ноября в 18:30 известный духовой ансамбль New Life Brass представит программу «Истории о музыке, кино и джазе».

В первом отделении концерта прозвучит музыка из культовых советских и зарубежных фильмов.

Во втором - творения Дж. Гершвина, К. Джонса, А. Пьяццоллы и оригинальные переложения известных джазовых стандартов – «St. LouisBlues», «Summertime», «AutumnLeaves», «Девушка из Ипанемы».

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Тихие натюрморты

В лекционно-выставочном зале ТГМВЦ с 18 ноября по 18 февраля будет открыта выставка тверского художника, члена Петровской академии наук и искусств Андрея Юдина. Все работы в экспозиции выполнены в жанре натюрморта и с натуры.

- Также как и в пейзаже Андрею Юдину удается передать в натюрморте атмосферу, - сказано в анонсе.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей, детям до 7 лет - бесплатно.

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АКЦИИ

Наступит Экодень

19 ноября с 12:00 до 19:00 в тверском центре современной культуры "Рельсы" (ул. Трехсвятская, 18а) пройдет Экодень. Запланированы лекции и интерактив на тему экологии, а также экскурсии в пункт сбора вторсырья «Сортировочная».

Кроме того, в программе - маркет с одеждой и аксессуарами от секонд-сторов и апсайкл-проектов, букинистика, эко товарами для дома, обмен книгами и комнатными растениями.

Вход свободный (бесплатная регистрация на лекции и экскурсии - на сайте центра).

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СПЕКТАКЛИ

Посвящение женщине

23 ноября в 19:30 клуб BIGBEN (ул. Брагина, 2) приглашает на спектакль "Человек: Женщина" от театра чувств Flamenco.duende.

Это постановка Ксении Бабковской.

Цена билетов: 200-300 рублей.

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