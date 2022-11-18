Как изменится цена на такси в Твери

Яндекс совместно с ключевыми таксопарками приняли решение о корректировке тарифов в Твери. Это поможет привлечь в систему новых водителей и частично компенсировать расходы на обслуживание машин такси.

Сервис в регионе по-прежнему остается доступным. Так, поездка на четыре километра продолжительностью восемь минут, которая раньше стоила 109 рублей в тарифе «Эконом», теперь обойдется в 116 рублей.

Корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. В то же время преимущества будут и у пользователей, в часы пик машины будут приезжать быстрее, а повышающий коэффициент во время повышенного спроса будет срабатывать реже.