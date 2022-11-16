Прививка от гриппа в Твери: где сделать и надо ли записываться заранее

Я прививки не боюсь! Грипп в этом году ожидается тяжёлый - он страшнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы решили сделать прививку от гриппа, торопитесь – гриппозная пора уже на пороге. В декабре вакцинироваться тоже можно, но будет поздновато – с наступлением календарной зимы обычно приходит и эпидемический сезон. Чтобы противостоять опасности, к этому времени лучше успеть выработать свой богатырский иммунитет (на это требуется около двух недель).

- Есть прогностические данные, что грипп в этом году будет тяжёлым, поэтому вакцинироваться необходимо, - сообщила тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) главный врач Тверской городской больницы №6 Наталья Соколова.

Расскажем, где можно привиться от гриппа в Твери и как это сделать. Отправляясь на прививку, не забудьте захватить паспорт, полис и СНИЛС.

ВАКЦИНАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ ТВЕРИ

Городская больница №6

Сделать прививку можно без записи – в порядке живой очереди. Приходите в поликлинику по адресу ул. Лукина, д. 30. Обратитесь к терапевту в кабинет №108 (приём с 9:00 до 12:00 по будням). Прививку делают в кабинете №106.

Телефон: (4822) 58-32-60.

Городская больница №1

Кабинет вакцинации в поликлинике №1: Беляковский пер. д.9, каб. № 22.

Часы работы: с 8:00 до 13:00 по будням. Записываться необязательно, направление на прививку возьмите в регистратуре.

Телефон вакцинального кабинета: (4822) 42-06-89. Регистратура: 42- 05-11.

Городская больница №7

Прививку от гриппа можно сделать в любой из поликлиник больницы – так сказано на сайте медучреждения.

По телефону регистратуры нам сообщили, что записываться на прививку необязательно. Но если вы решите позвонить, сообщаем: дозвониться в регистратуру любой из поликлиник седьмой больницы можно по номерам: (4822) 55-52-09 и 55-50-55. Робот попросит вас набрать добавочный номер («1»-для поликлиники №1, «2» – для поликлиники №2 и «3» – для поликлиники №3). Не набирайте его сразу, дождитесь, когда робот договорит. Как показал наш опыт, если поторопиться, соединение не произойдёт, и робот объявит о том, что номер набран неправильно.

Поликлиника № 1, Петербургское шоссе, д. 76/1, каб. 18, с 8:00 до 17:00 по будням.

Поликлиника №2, Петербургское ш., д.7 (кабинет и время работы придётся уточнить по телефону).

Поликлиника №3, ул. Маяковского, д.35, каб. 4 (кабинет старшей медсестры), по будням с 10:00 до 12:00. Или – через терапевта по записи.

Клиническая больница скорой медицинской помощи

Поликлиника №1, пр-т Ленина, д.6.

Прививку делают по направлению терапевта. Телефоны регистратуры для записи: (4822) 44-42-44, 44-44-47.

Городская поликлиника №8

Прививку можно сделать без записи.

Адрес поликлиники: ул. Виноградова, д.5, вакцинальный кабинет №201. По будням с 11:00 до 13:00. Телефон: (4822) 42-42-59.

Клиника РЖД

С 13:00 до 14:00 по будням без записи (подойти в регистратуру). Принимают только прикреплённое население.

Адрес: ул. Арсения Степанова, д. 2 А, телефон для справок: (4822) 45-23-25.

ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ

Как показывает опыт, в очередях за бесплатной прививкой можно протолкаться долго. Для некоторых пройти вакцинацию – дело почти неосуществимое, учитывая занятость на работе. В выходные дни (или в более удобное вам время по будням) привиться можно за деньги – в коммерческих вакцинальных центрах. Отдать за прививку придётся от 800 до 1200 рублей.

КАКУЮ ЕЩЁ ПРИВИВКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ С ПРИВИВКОЙ ОТ ГРИППА

За один раз можно сделать две прививки. Например, грипп плюс коронавирус (если у вас подошёл срок ревакцинации) или грипп плюс пневмококк. Эту прививку врачи рекомендуют сделать всем группам риска, она убережёт от тяжёлой бактериальной пневмонии.

Если вы хотите сделать все три прививки, сначала придётся сделать две (в один день) и через месяц – третью.

Отличного вам иммунитета и будьте здоровы!