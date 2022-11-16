Участок Бежецкого шоссе под Тверью перекроют на год для строительства путепровода

Участок дороги запланировано перекрыть примерно на год. Фото: Алина НИЗАМОВА

Недавно Федеральное казённое учреждение Управление дороги «Россия» сообщило, что в связи со строительством Северного обхода Твери (участка трассы М-11) с 14 ноября и до конца сентября следующего года закроют движение на участке Бежецкого шоссе примерно от поселка Загородный до Александровки в Калининском районе. Официально это «участок км 1248+435 - км 1252+006 автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Однако перекрытие перенесли. Но не радуйтесь. Всему своё время.

В пресс-службе Упрдор «Россия» нам сообщили, что участок федеральной трассы «Золотое кольцо» на бежецком направлении пока не стали перекрывать, так как со стороны подрядчика компании «Автодор» (госкомпания «Российские автомобильные дороги»), которая управляет платными дорогами в России и отвечает за строительство Северного обхода Твери, не были выполнены определенные условия:

- Перед закрытием движения приезжает комиссия из представителей областного Минтранса и Упрдора, которая выясняет, соответствует ли объездная дорога определенным требованиям. Как выяснилось, подрядчиком не все требования были выполнены. В частности, не хватало дорожных знаков, не были расставлены сигнальные столбики, не досыпана для укрепления обочина на повороте на объезд. Там довольно крутой поворот. Мы ждем, когда подрядчик устранит эти недостатки.

Отметим, что автомобилистам предлагается объезд в направлении деревни Пуково и автодороги межмуниципального значения Тверской области Змеево - Кушалино - Хохловка. Там асфальтовая дорога, примерно такая же, как на Бежецком шоссе.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» дали следующий комментарий:

- Работы по строительству путепровода над этой дорогой займут приблизительно год. Путепровод будет двухполосным. Конкретного срока перекрытия участка дороги назвать пока не можем.

Схема от "Автодора"

Напомним, что строительство Северного обхода Твери начато весной этого года. Это будет платная четырёхполосная дорога с транспортными развязками, искусственными сооружениями, в том числе мостами через Волгу длиной 738 метров и через Тверцу длиной 200 метров, площадками отдыха и шумозащитными экранами в населённых пунктах.

Северный обход позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Запуск первого этапа трассы запланирован в декабре 2023 года, завершение второго конечного этапа - в октябре 2024-го.

В районе Бежецкого шоссе, где был полигон ТБО, будет построена транспортная развязка с путепроводом для заезда автомобилей на скоростную трассу и съезда с неё.

НА ЗАМЕТКУ

Строительные работы скажутся на изменении расписания движения автобусов. Это маршруты 102, 110, 119 «Транспорта Верхневолжья» и областные, следующие в Рамешки, Кашин, Калязин, Максатиху, Лесное, Бежецк, Красный Холм, Сонково, Молоково, Сандово и Весьегонск.