Повышение платы за проезд, правила для электросамокатов и новое в рыбной ловле: Что изменится в Тверской области с 1 марта 2023 года

Весна - время перемен. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Весна принесёт не только обновление природы, но и перемены в жизнь тверичан. Первого марта в Тверской области вырастут тарифы на проезд в автобусах. Вступит в силу также большое количество изменений федерального уровня. Расскажем подробнее о самых важных новшествах.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА

С 1 марта увеличиваются тарифы на проезд в автобусах в Твери, Калининском, Ржевском, Кимрском, Зубцовском, Старицком и Конаковском районах. Цены поднимутся как на разовые тарифы, так и на абонементы. Стоимость льготного и школьного проездных не изменится.

Стоимость проезда в синих автобусах вырастет. Фото: Александр ЖМУЛИН

ТВЕРЬ

30 рублей - безналичный расчёт (было 27 руб.)

35 рублей - наличный расчёт (было 31 руб.)

Пересадочный тариф - 30 руб. + 20 руб. (было 27 руб. + 17 руб.)

Школьный проездной - 525 руб. (не изменится)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Абонементы:

5 поездок - 140 рублей (было 130 руб.)

20 поездок - 545 рублей (было 495 руб.)

40 поездок - 1050 рублей (было 950 руб.)

60 поездок - 1500 рублей (было 1360 руб.)

1 день - 102 рубля (было 92 руб.)

3 дня - 280 рублей (было 260 руб.)

7 дней - 580 рублей (было 530 руб.)

15 дней - 1180 рублей (было 1070 руб.)

30 дней - 1670 рублей (было 1510 руб.)

90 дней - 4550 рублей (было 4100 руб.)

365 дней - 14 990 рублей (было 13 900 руб.)

Калининский район

3,55 рубля - безналичный расчёт (было 3,25 руб.)

3,65 рубля - наличный расчёт (было 3,35 руб.)

РЖЕВ

29 рублей - безналичный расчёт (было 22 руб.)

35 рублей - наличный расчёт (было 26 руб.)

Пересадочный тариф - 29 руб. + 20 руб. (было 22 руб. + 13 руб.)

Школьный проездной - 290 руб. (не изменится)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Пригород Ржева

3,55 рубля - безналичный расчёт (было 2,59 руб.)

3,65 рубля - наличный расчёт (было 2,69 руб.)

КИМРЫ

30 рублей - безналичный расчёт (было 25 руб.)

35 рублей - наличный расчёт (было 29 руб.).

Пересадочный тариф - 30 руб. + 20 руб. (было 25 руб. + 15 руб.)

Школьный проездной - 525 руб. (не изменится)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Пригород Кимр

3,55 рубля - безналичный расчёт (было 2,88 руб.)

3,65 рубля - наличный расчёт (было 2,98 руб.)

КОНАКОВО

30 рублей - безналичный расчёт (было 27 руб.)

35 рублей - наличный расчёт (было 31 руб.)

Пересадочный тариф - 30 руб. + 20 руб. (было 27 руб. + 17 руб.)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Пригород Конаково

3,55 рубля - безналичный расчёт (было 3,25 руб.)

3,65 рубля - наличный расчёт (было 3,35 руб.)

ЗУБЦОВ

24 рубля - безналичный расчёт (было 22 руб.)

35 рублей - наличный расчёт (было 26 руб.)

Пересадочный тариф - 24 руб. + 16 руб. (было 22 руб. +14 руб.)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Пригород Зубцова

3,75 рубля - безналичный расчёт (не изменится)

3,85 рубля - наличный расчёт (не изменится)

СТАРИЦА

20 рублей - безналичный расчёт (было 18 руб.)

25 рублей - наличный расчёт (было 22 руб.)

Пересадочный тариф - 20 руб. + 14 руб. (было 18 руб. + 12 руб.)

Льготный проездной - 302 руб. (не изменится)

Пригород Старицы

3,75 рубля - безналичный расчёт (было 3,40 руб.)

3,85 рубля - наличный расчёт (было 3,50 руб.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

Федеральные власти внесли изменения в правила расчёта общедомовых нужд. Изменения коснутся домов, где нет общедомовых счётчиков и расчёт ОДН шёл по нормативу потребления. В этом случае, если денег по сравнению с фактическими расходами не хватало, то за перерасход платила управляющая компания. Теперь перерасходы по общедомовым нормативам будут оплачивать жильцы - пропорционально показателям личных счётчиков.

Плата за ОДН изменится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛАТА ЗА МУСОР

С 1 марта жильцы вправе требовать перерасчёт платы за вывоз мусора в случае своего отсутствия дома не менее пяти дней (например, при отъезде в отпуск или командировку). Для этого понадобится представить подтверждающие отсутствие дома документы.

ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ РАЗРЕШАТ У ДАЧНОГО ДОМА

Вступают в силу новые правила разведения огня на загородных участках. Раньше жарить шашлыки или сжигать мусор и листву нельзя было ближе 50 метров от дачного дома и других строений. Фактически разжечь костёр на стандартном участке было негде.

Теперь можно:

- разводить открытый огонь не ближе 15 метров от построек;

- разводить огонь в закрытой металлической ёмкости (бочке) объёмом не более одного кубического метра на расстоянии не менее 7,5 метра от построек;

- разводить огонь в мангале не ближе пяти метров от строений.

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) - гироскутеры, моноколёса и так далее - внесут в Правила дорожного движения.

Дети до 14 лет смогут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Ездоки старше 14 лет - только по велодорожкам. При этом вес СИМ не может превышать 35 кг, а двигаться на нём разрешено со скоростью не выше 25 км/ч.

Если велодорожек нет, передвигаться на СИМ можно по тротуарам с пешеходной скоростью. Приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь пешеходы (на велодорожках, наоборот, СИМ и велосипеды).

Эх, прокачусь! С соблюдением ПДД, конечно. Фото: Александр ЖМУЛИН

По обочине или по краю проезжей части можно ездить взрослым только на тех СИМ, где есть нормальные тормоза, красный задний фонарь и передняя фара. Вес устройства не ограничен. Ехать можно только по краю дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов.

НЕТ БЕНГАЛЬСКИМ ОГНЯМ И ХЛОПУШКАМ

Использовать пиротехнику в помещениях и ранее было запрещено. Но запрет не касался условно безопасной пиротехники - бенгальских огней и хлопушек. Теперь же использовать в квартирах и других помещениях запрещено абсолютно любые пиротехнические изделия. Балконов, крыш и выступающих частей фасадов запрет тоже касается.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА

Изменения касаются любительской ловли. Причём именно тех, кто любит рыбку Волжско-Каспийского бассейна, а мы как раз из них. В новых правилах содержится информация о разрешённых орудиях лова и технических средствах. Теперь, например, сети на рыбу не просто нельзя ставить, но и находиться с ними ближе 500 метров от водоёма. Суммарное количество рыболовных крючков на всех орудиях лова у одного человека не может превышать десяти. При подводной ловле запрещено использовать эхолоты и другие технические средства обнаружения рыбы. Подробнее со всем списком ограничений можно познакомиться в Приказе Минсельхоза РФ от 13.10.2022 г. № 695. Там же есть информация о нормах вылова для каждого региона.

Нерестилища и зимовальные ямы (лов там запрещён) привяжут к географическим координатам. Раньше можно было нарушить запрет случайно. Теперь же достаточно будет воспользоваться навигатором, чтобы понять, не пересекли ли вы запретную зону.

За сутки теперь можно выловить не более пяти килограммов рыбы суммарно или всего одну штуку, если рыба весит больше пяти килограммов.

Хорош улов! Но надо взвесить... Фото: Сергей КУРОЧКИН

ЛЮДИ С СУДИМОСТЬЮ НЕ СМОГУТ ВОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Такой запрет тоже вступает в силу 1 марта. Управлять общественным транспортом (включая такси) теперь не имеют права лица, имеющие судимость или подвергавшиеся уголовному преследованию по тяжким и особо тяжким уголовным статьям (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж и разбой, преступления против половой неприкосновенности, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства и так далее).

Работодатель обязан отстранить от работы таких водителей. Водители же, в свою очередь, до 1 сентября 2023 года должны представить работодателю справку об отсутствии или наличии судимости.

ПОВЫШЕНИЕ ТАБАЧНЫХ АКЦИЗОВ И МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА ТАБАК

С 1 марта 2023 года цены на сигареты, табачные изделия и жидкости для вейпов вырастут. Акцизы на сигареты поднимут ещё на 2% (предыдущее повышение было совсем недавно - 1 января 2023 года, тогда ставка выросла примерно на 4%). Акцизы на жидкости для вейпов и нагревательный табак вырастут ещё на 11%, или на 2 рубля с миллилитра.

Повысятся также минимальные цены на табак. Одна пачка сигарет не сможет стоить дешевле 119 рублей.