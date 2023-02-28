Для гарантий и дотаций: В Тверской области внедрят региональный инвестиционный стандарт

В областном правительстве сформирован план поэтапного внедрения инвестстандарта, определены ответственные областные ведомства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

28 февраля на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен пакет документов, обеспечивающих внедрение регионального инвестиционного стандарта. Напомним, что в 45 регионах он уже внедрен, в этом году это должно быть сделано в остальных 44 субъектах РФ, в том числе у нас.

Зачем? В общем и целом ответ таков: для повышения эффективности работы с инвесторами в регионах, улучшения инвестклимата.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

Как было объявлено на заседании в Правительстве РФ в январе этого года, "стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы страны". Это крайне актуально в связи с санкционным давлением на Россию.

Что примечательно, по информации нашего областного правительства, в 2022 году в тверском регионе, несмотря на санкционное давление, увеличилось количество реализованных инвестпроектов. Всего это 11 проектов с созданием 1580 рабочих мест и общим вложением средств в объеме 27,8 млрд рублей. В 2023-ем заявлено 17 проектов с вводом порядка 800 рабочих мест.

Как объявлено на заседании, цель инвестиционного развития нашего региона - это увеличение реального объема инвестиций в основной капитал до 189 464 млн рублей. в 2022-м этот показатель, согласно данным областного Минэкономразвития, был равен 68 829,5 млн.

На заседании в областном правительстве 28 февраля. Фото: ПТО

Игорь Руденя подчеркнул: важно закрепить динамику работы и продолжить поддержку инициатив предпринимателей и инвесторов Тверской области.

Элементы регионального инвестиционного стандарта следующие.

Инвестиционная декларация. Стратегический документ включает основные характеристики региона, цели инвестиционного развития Верхневолжья и направлен на привлечение капиталовложений в экономику, развитие приоритетных отраслей промышленности и инновационных секторов. Декларация гарантирует поддержку проектов, устранение административных барьеров, предоставление инвесторам информации о площадках региона.

Инвестиционный комитет. Его главная задача - защита прав инвесторов.

Агентство развития. Это ГАО "Центр сопровождения инвестиций". Он организуется для того, чтобы инвесторы получали все консультации, сопровождение проектов в режиме "одного окна".

Свод инвестиционных правил. Он определяет оптимальные алгоритмы действий инвестора в части инфраструктурного обеспечения и строительства объектов. А

Инвестиционная карта - сервис подбора площадок для реализации проектов с учетом транспортной доступности, инженерной инфраструктуры и других параметров.

Важный момент - без внедрения этого стандарта регион не сможет получать федеральные дотации на компенсацию инвестиционного налогового вычета. Не будет вдаваться в подробности, но упрощенно отметим, что этот вычет выгоден для инвесторов и развития бизнеса.

Также внедрение стандарта - это четкие закрепленные гарантии для инвесторов при реализации проектов.

На заседании объявлен, что на сегодня сформирован план поэтапного внедрения инвестстандарта, определены ответственные областные ведомства.

Внедрение регионального инвестиционного стандарта Тверской области планируется завершить в августе 2023 года.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО