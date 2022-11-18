Без лишних бумаг: Цифровой полис ОМС - это удобно

Скоро «пластик» носить с собой в поликлинику будет не нужно.

Мы привыкли, что полис ОМС выдавался на бумажном бланке или в пластиковом виде. Для того чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, его необходимо предъявить в любой поликлинике или больнице. Но вскоре больше не понадобится иметь при себе полис ОМС при посещении врача. У каждой медицинской организации будет доступ к единой электронной базе данных. Цифровой полис обязательного медицинского страхования начнёт работать в России c 1 декабря 2022 года. А сейчас к запуску этого проекта идёт активная подготовка.

ПОЛИС В СМАРТФОНЕ

Вместо паспорта в поликлинике или больнице можно будет предъявить и штрих-код цифрового полиса, который можно хранить в личном кабинете на портале госуслуг, в смартфоне и на любом другом электронном устройстве. И если забыли паспорт, то достаточно будет показать штрих-код для получения медпомощи. Так что без медицинского обслуживания вы не останетесь, даже если потеряли бумажный полис.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС

Все застрахованные по ОМС, имеющие на руках бумажные и пластиковые полисы, смогут получить через портал госуслуг штрих-код цифрового полиса.

Если вы на текущий момент застрахованы по ОМС и у вас на руках есть бумажный или пластиковый полис, то в единой базе данных на вас уже сформирована нужная последовательность символов и знаков цифрового полиса и через портал госуслуг можно получить штрих-код цифрового полиса. Идти куда-то и что-то делать дополнительно, чтобы он сформировался, не надо. С 1 июля 2022 года вас уже должны находить в единой базе по паспорту, который вы покажете медработнику. Хотя предъявить бумажный или пластиковый полис вы также имеете право.

Обязательно обратиться на портал госуслуг для формирования цифрового полиса надо будет тем, кто полис ОМС после 1 июля 2022 года будет получать впервые. Чтобы в единой базе данных сформировался цифровой полис, нужно подать заявление на портале госуслуг, где появится опция «Включение в единый регистр застрахованных лиц».

Для этого необходимо:

• иметь подтвержденную запись на этом ресурсе;

• заполнить предложенную форму;

• отправить заполненное заявление на рассмотрение.

Планируется, что штрих-код сформированного цифрового полиса ОМС будет выдаваться обратившемуся в день подачи заявления.

К тем, кому придётся это сделать самостоятельно, относятся:

- уволившиеся в запас военнослужащие и лица, приравненные к ним по порядку оказания медицинской помощи, не имевшие до этого полиса;

- определенные категории иностранных граждан, находящихся на территории РФ и имеющих право на ОМС.

Для новорожденных не нужно будет подавать заявление о получении цифрового полиса: запись о присвоении номера ОМС будет вноситься в регистр по факту рождения.

А КАК ЖЕ БУМАЖНЫЙ?

Старый полис сохраняет свою законную силу.

После внесения ваших данных в единый регистр и получения штрих-кода цифрового полиса вы можете дополнительно оформить полис в бумажном виде, обратившись в страховую медицинскую организацию.

Если вы потеряли бумажный полис, но все равно хотите его иметь, также надо будет обратиться в страховую медицинскую компанию. В этом плане все остается без изменений.

Более того, иметь при себе бумажный полис, особенно первые годы после запуска новой системы в действие, конечно, не помешает.

ПОЧЕМУ ВАС МОЖЕТ НЕ БЫТЬ В БАЗЕ

Если в единой электронной базе вас не найдут, значит с вашим полисом ОМС что-то не в порядке. Поэтому, чтобы избежать неприятных моментов в будущем, так важно сейчас посмотреть и проверить, действующий ли у вас полис, и, если нет, - обратиться к своему страховщику.

- В свою страховую медицинскую компанию необходимо обратиться, если истёк срок действия временного свидетельства (прошло более 45 дней с даты его выдачи) и вы ещё не забрали свой полис ОМС. Изменился документ, удостоверяющий личность, требуется актуализация данных полиса ОМС. У вас полис ОМС старого образца, полученный до 1.05.2011. Необходимо заменить его на полис единого образца и актуализировать данные, - поясняют в филиале стразовой компании «МАКС-М» в Твери.

НАДЕЖНЫЙ СТРАХОВЩИК

При подаче заявления на «Госуслугах» на получение цифрового полиса ОМС можно будет выбрать страховую компанию. Здесь каждый решает сам, но надежнее обратиться к компаниям, успешно зарекомендовавшим себя на рынке.

Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» работает в России более четверти века - с 1994 года. Деятельность по обязательному медицинскому страхованию «МАКС-М» осуществляет в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Тверской области.

Не лишним будет заметить, что «МАКС-М» - первая компания системы обязательного медицинского страхования, получившая рейтинг А++ рейтингового агентства «Эксперт РА», что означает исключительно высокий уровень надежности и качества услуг.

Компания «МАКС-М» предлагает оперативное оформление полиса ОМС, круглосуточные консультации специалистов контакт-центра, защиту прав и интересов застрахованных, контроль качества медицинской помощи, а также возможность индивидуального информационного сопровождения.

С 2016 года в компании «МАКС-М» работает служба страховых представителей. Эти специалисты занимаются сопровождением застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе при прохождении профилактических мероприятий. Страховые представители принимают обращения граждан, отвечают на их вопросы относительно бесплатной медицинской помощи, занимаются индивидуальным информированием о возможности получения бесплатных медицинских услуг и профилактических мероприятий.

При необходимости страховой представитель станет защитником ваших прав: проведет экспертизу качества оказанной медицинской помощи, анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых осмотров.

ВАЖНО!

Для обеспечения прямого общения с населением в Филиале АО «МАКС-М» в Твери работает Консультационно-диспетчерский центр.

Адрес «МАКС-М» в Твери: ул. Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный).

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный). Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017

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