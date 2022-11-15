Штрафы за парковку на газонах в Твери: Что такое газон и законна ли видеофиксация таких нарушений

Парковка на газонах в Твери - явление повсеместное, разрешённых стоянок в городе немного. Фото: Александр СОРОКИН

С начала года в Твери уже более пятисот водителей получили «письма счастья» со штрафами за парковку на газонах. Работу по выявлению нарушителей ведут городские чиновники. Сотрудники районных администраций ездят по городу на авто и фиксируют нарушения на видео.

Дело вроде как благое. Газоны, на которые ставят машины, превращаются в месиво, грязь растаскивается по улицам и дворам. Да и вообще любой зелёный уголок в современном городе - ценность. Конечно, многие водители возмущены: где ставить машину, если парковочное пространство совсем не развито? Но это, как говорится, другая история. Раз законный запрет есть, надо или подчиняться, или оплачивать штрафы. Но даже у тех водителей, что согласны следовать правилам, возникает множество вопросов.

Такую картину можно видеть недалеко от нашей редакции. Фото: Александр СОРОКИН

Как определить, на газон ли я ставлю свою машину или это просто кусок земли, поросший травой? Можно ли ставить авто на «частных» газонах? Имеют ли право проверяющие вести видеозапись (а именно так фиксируются нарушения), не предупредив автовладельцев?

Эти и другие вопросы «КП»-Тверь» задала администрации города Твери. С помощью городских чиновников мы разъясняем тонкости запрета парковки на газонах.

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЗАПРЕЩАЕТ ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ

Передвигаться на транспортных средствах и ставить их на газонах и зелёных насаждениях запрещает пункт 6.9 Правил благоустройства Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 (аналогичные документы должны быть в каждом муниципалитете региона).

А административная ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства прописана в пункте 9 статьи 35 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

ЧТО ТАКОЕ ГАЗОН

Согласно формулировке, прописанной в правилах благоустройства, под газоном понимается «травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, а также естественная травяная растительность».

Зелёные насаждения определяются как «совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, леса, особо охраняемые природные территории, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники)».

И это тоже газон, хоть травы на нём практически не осталось. Фото: Александр СОРОКИН

Из этого следует вывод, что газон - это любой участок, не имеющий дорожного покрытия и занятый травой и другой растительностью.

МОГУТ ЛИ ЖИЛЬЦЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПАРКОВАТЬСЯ НА ГАЗОНЕ У ДОМА

Нет. Пункт 6.149 правил благоустройства говорит, что на придомовой территории не допускается парковать и хранить транспортные средства на детских площадках, пешеходной зоне, газонах, территориях с зелёными насаждениями.

- Виновные лица привлекаются к административной ответственности вне зависимости от каких бы то ни было решений управляющих организаций, ЖСК или ТСЖ, фактически разрешивших автовладельцам нарушить требования муниципального правового акта и, как следствие, совершить административное правонарушение, - уточнили в администрации Твери.

МОЖНО ЛИ ПАРКОВАТЬСЯ НА «ЧАСТНЫХ» ГАЗОНАХ

В администрации пояснили, что рядом с многоквартирными домами не бывает частных газонов. Такой газон, если коротко, может быть лишь на территории вашего частного участка (не рядом с ним!). У себя дома, конечно, вы можете парковаться как хотите.

ЗАКОННА ЛИ ВИДЕОСЪЁМКА

На дорогах, где осуществляется видеофиксация, всегда устанавливаются знаки «Фотовидеофиксация». Видеофиксация парковки на газонах идёт без какого-либо предупреждения. В горадминистрации сообщают: это законно.

Как объяснили чиновники, такой знак по закону необходим в местах, где ведётся видеофиксация нарушения правил дорожного движения. В то время как парковка на газонах - нарушение не ПДД, а правил благоустройства территорий муниципальных образований.

- Соответственно, установки каких-либо специальных знаков, предусмотренных ПДД, не требуется, - резюмируют в администрации.

ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Только одно. Проезд и парковка на газоне возможна только в случае осуществления необходимых работ на данных территориях с условием обязательного проведения восстановительных работ (абзац 4 пункта 6.9 правил благоустройства).

ШТРАФЫ

За парковку на газонах предусмотрены штрафы:

- от 3000 до 5000 рублей для граждан;

- от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц;

- от 20 000 до 40 000 рублей для юридических лиц.

В общем, как пел Владимир Семёнович, «обложили меня, обложили, гонят весело нa номерa!»