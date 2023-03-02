В Тверской области затянули с выдачей квартир детям-сиротам, а молодым спецам на селе недодали денег

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1 марта Контрольно-счетная палата Тверской области отчиталась о работе в 2022 году. За цифрами количества проверок и выданных предписаний, которые глава региональной КСП Татьяна Ипатова представила областным парламентариям, раскрываются интересные факты.

Пару таких историй специально для «КП»-Тверь» рассказали специалисты КСП.

Вот, к примеру, в Калининском районе с квартирами для детей-сирот вышла заминка. В соответствии с российским законодательством, детям-сиротам и оставшимся без попечения, полагается от государства бесплатная квартира или другое жилье. При этом жилплощадь выдается по договору специализированного найма до достижения сиротой возраста 23 лет. Так вот, четыре квартиры на эти цели в районе были приобретены, но сиротам их не передали - состояние было плохим, жилплощадь требовала ремонта.

- В ходе проверки использования бюджетных средств на обеспечение прав детей-сирот на предоставление благоустроенных жилых помещений выяснилось, что администрация Калининского района не обеспечила целевое использование четырех квартир, приобретенных для детей-сирот за счет субвенций из областного бюджета, - рассказывают в КСП по Тверской области.

Контрольно-счетная палата по итогам проверки внесла представление в адрес районных чиновников. Помогло: ремонт квартир сдвинулся с мёртвой точки. Две квартиры уже переданы сиротам в наём, ещё одна квартира подготовлена для заселения, кроме того, в районном бюджете найдены деньги на ремонт четвертой квартиры.

Проверка так же стала поводом задуматься над тем, не слишком ли затянуты в районе сроки с момента приобретения жилья до передачи ее детям-сиротам. Раньше процесс был излишне затянут и занимал до нескольких месяцев. Теперь сроки сократили.

- Положением о специализированном жилищном фонде Калининского района определены сроки регистрации права собственности на жилые помещения – 28 дней, срок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд с момента приобретения – не более чем через 10 дней, срок заключения договора найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами – не более 10 дней, - сообщили в областной КСП.

Второй интересный случай: аудиторы обнаружили, что некоторым молодым специалистам, приехавшим работать на село, областной Минсельхоз не доплачивал стимулирующие выплаты.

- По итогам проверки использования бюджетных средств, направленных на предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства, установлены случаи недоплаты денежных выплат нескольким молодым специалистам, - сообщили нам в КСП. Сколько и кому недодали здесь не рассказывают. Сообщают, что Минсельхоз учёл просчёт и деньги молодым спецам выплатил.

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году КСП Тверской области проведено 88 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверен 301 объект, найдено 873 нарушения. Возбуждено 27 административных дел, наложено штрафов на сумму 150 тыс. рублей.

Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. По девяти делам суды наложили на виновных штрафы, по двум делам вынесены предупреждения, по трём решения о привлечении виновных к административной ответственности в виде наложения административных штрафов; по 2 делам - решения о применении санкции в виде предупреждения; по трём - замечание, один материал до сих пор в производстве у мировых судей.