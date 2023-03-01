Контрольно-счётная палата Тверской области отчиталась о работе за 2022 год

На заседании. Фото: ЗСТО

На заседании Законодательного Собрания Тверской области, которое состоялось 1 марта, на суд парламентариев был представлен отчет об итогах деятельности региональной КСП за 2022 год.

Подобные отчеты Контрольно-счетная палата Тверской области готовит и представляет ежегодно. Документ подготовлен с целью информирования депутатов о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2022 году, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, установленных в их ходе нарушениях, а также о принятых по фактам нарушений решениях и мерах.

Тематическими контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2022 году было охвачено использование средств в областях здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, в отраслях «сельское хозяйство», «дорожное хозяйство» и в сфере туристской индустрии. Кроме того, мероприятия КСП касались соблюдения порядка управления, распоряжения и контроля за использованием земельных участков, а также оценки эффективности управления государственным имуществом в виде доли в уставном капитале хозяйствующего субъекта, оценки эффективности налоговых расходов.

В рамках экспертно-аналитических мероприятий осуществлялся мониторинг реализации на территории Тверской области 12-ти национальных проектов. Проведены тематические контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, связанные с использованием средств на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение». Также в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялся аудит в сфере закупок для государственных нужд.

Как отметила, представляя отчет, председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова, в 2022 году проведено 88 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проверен 301 объект, выявлено 873 нарушения. При этом завершено 56 контрольных мероприятий (проверено 74 объекта контроля) и 32 экспертно-аналитических мероприятия (проверено 227 объектов контроля). В 2022 году в результате деятельности КСП в рамках производства по делам об административных правонарушениях возбуждено 27 административных дел, наложено штрафов на сумму 150 тыс. рублей.

Глава КСП Тверской области Татьяна Ипатова. Фото: ЗСТО

Должностными лицами КСП составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. По 9 делам судебными органами вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности в виде наложения административных штрафов; по 2 делам - решения о применении санкции в виде предупреждения; по 3 делам - решение об освобождении от ответственности в связи с малозначительностью, объявлено замечание; 1 материал находится на рассмотрении мировых судей.

КСП осуществляет взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами. В 2022 году в правоохранительные и контролирующие органы направлено 43 материала по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. За отчетный период по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов в Правительство Тверской области, исполнительные органы Тверской области и их подведомственные учреждения было направлено 582 предложения.

Приоритетной задачей Контрольно-счетной палаты в 2023 году остается контроль за законностью, результативностью использования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на всех этапах бюджетного процесса. В течение года в рамках экспертно-аналитических мероприятий будет осуществляться мониторинг реализации на территории Тверской области региональных проектов, входящих в состав национальных проектов. По предложению Счетной палаты России запланирован мониторинг хода реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» за 2021, 2022 годы и 9 месяцев 2023 года. Задачей мониторинга является выявление системных проблем, связанных с формированием и исполнением проектов.

При проведении финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области основное внимание будет уделяться соблюдению бюджетного законодательства при формировании областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области, бюджетов муниципальных образований.

Также в 2023 году Контрольно-счетная палата продолжит взаимодействие и сотрудничество с органами внешнего финансового контроля, с правоохранительными, контрольными и надзорными органами по вопросам, представляющим взаимный интерес.

- Отмечу, что депутаты всегда с интересом знакомятся с отчетом Контрольно-счетной палаты, принимая во внимание тот факт, что это достаточно большой и серьезный массив информации по всем направлениям развития региона. Уверена, что наш конструктивный диалог будет продолжен, - резюмировала Татьяна Ипатова.