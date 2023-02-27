Архмаршрут «Тверского Каприччио»: выставка двух архитекторов из Твери стала событием в культурной жизни Москвы

На выставке в Центральном Доме архитектора. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

О том, что выставка тверских архитекторов Черкасова и Кустова в столице стала культурным событием, узнала из интернет-каналов от мира искусства. Экспозицию в Центральном Доме архитектора сетевые арт-рецензенты хвалили, рекомендовали к посещению. С заметными выставками в столице в последний год небогато.

Геолокация авторов нигде не прописана. Архитектор - он же творец вне привязки к местности. Но фамилии для Твери слишком известные.

С Валерием Кустовым мы в «КП»-Тверь» делали публикации по Ширковому погосту , уникальному памятнику архитектуры, сохранением, которого он много лет занимался. Александр Черкасов - так он в Твери «Олимп» построил и много чего ещё знакового.

«Экспозиция включает четыре условных раздела: «Архитектурная мастерская», «Городской пейзаж», «Изостудия», «Фотовыставка». В разделе «Архитектурная мастерская» Александр Черкасов представил публике примеры художественного поиска архитектурного сооружения и авторские графические интродукции на тему построенных объектов. «Городской пейзаж» объединил графические циклы этого же автора – «Ульяновск – Симбирск. Архитектурный маршрут» и «Тверское Каприччио». Рисунки выдающихся архитектурных сооружений двух исторических городов выполнены графитом на бумаге. При лаконичности художественного метода они эмоциональны, имеют скрытые смыслы...» - выдержка из рецензии на сайте Дома архитектора.

Солидно ...

Какова главная идея экспозиции, скрытые смыслы, почему в Москве? Звоню авторам. Архитекторы, к моему удивлению, сдержаны.

Причиной столь осторожного общения с прессой, как оказалось, стали, скажем так, несколько поверхностные репортажи, о выставке которая, в новогоднюю пору проходила в Твери в Выставочном зале.

После выставки в Твери архитекторам и поступило предложение экспонировать ее в столице.

- Я делал серию фотографий к этой юбилейной выставке Александра Александровича. Серия представляет авторский взгляд на здания, возведенные по проектам Черкасова, - лаконичен архитектор Валерий Кустов.

- В двух словах об экспозиции не скажешь. Посмотрите сами, - рекомендует мне Александр Черкасов.

Замечает, в ней соединены несколько идей. (о них было сказано выше в выдержке из рецензии).

И я поехала смотреть.

Понятное дело, описывать выставку дело неблагодарное. Но...

В ней есть все, что должно быть в современной экспозиции, которая сама по себе уже самоценна. Вписанность в среду экспозиционного зала старинного особняка Центрального Дома архитектора в Гранатном переулке, 7.

Мультимедийность. Если хотите, разные приёмы подачи графической информации - экспозиционные стенды, делящие пространство на зоны; цитаты великих и архитектурные эскизы - на рулонированных лентах-баннерах свисающие с потолка.

Смотреть и рассматривать, вглядываться.

Эффектная фотографика - архитектура на контрастах чёрного и белого.

Главная «изюминка» экспозиции - авторская графика Александра Черкасова. Уверена, она и цепляет взгляд столичных рецензентов от культуры.

Здесь и узнаваемые тверские мотивы - «Олимп» и пр. И композиции с долей художественного вымысла: дом ворошиловских стрелков на набережной с красной звездой на фасаде (будто грузная фигура военного из тридцатых годов прошлого века - символично), Старый волжский мост (на нем маленькая фигурка красным по чёрному выводит «Z» - злободневно). «Тверское каприччио». (Каприччио — жанр пейзажной живописи, популярный в XVII—XVIII веках. В этом жанре изображали архитектурные фантазии, в основном руины вымышленных античных сооружений - Ред.).

И обнаженка - гротескные бытовые композиции с дамами ню и без. И автопортреты - авторское прочтение себя в карандаше, туши, гуаши. Шаржевая подача талантлива. Тянет рассматривать. Такую графику не то что в зале Дома архитектора, в Репинке (Академия художеств им. Репина в Питере) недурно бы экспонировать - тамошним студентам будет, что подчерпнуть.

Выставка работает до 4 марта. Вход свободный.

«Тверское каприччио». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Графика. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На выставке. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА