В Тверской области продолжают ликвидировать многочисленные обрывы на линиях электропередачи

На восстановительных работах на ЛЭП в регионе задействовали свыше 250 специалистов. Фото: ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"

25 и 26 февраля во многих районах Тверской области разыгралась стихия: прошли обильные снегопады с сильным ветром, с порывами до 13 м/с (46,8 км в час). В итоге это привело к массовым авариям на линиях электропередачи и, соответственно, к отключениям электроснабжения в населённых пунктах. Ремонтные бригады Тверского филиала «Россети Центр» совместно с коллегами из соседних регионов продолжают в усиленном режиме устранять обрывы на ЛЭП.

Энергетики сообщили, что из-за непогоды в зону, где произошло больше всего отключений, попали Ржевский, Бежецкий, Западнодвинский, Калининский, Нелидовский, Торжокский и Торопецкий округа и районы.

Энергетикам приходится применять спецтехнику, чтобыв проехать по бездорожью к местам повреждений на ЛЭП. Фото: ПАО "Россети Центр" - филиал "Тверьэнерго"

К ликвидации последствий стихии и восстановительным работам на ЛЭП 26 февраля были привлечены 74 бригады энергетиков: 252 человека и 98 единиц спецтехники.

Утром 27 февраля «Россети Центр» сообщили, что к 8 часам понедельника была восстановлена подача электроэнергии более 75% потребителей в 18 районах региона. На тот момент было известно, что без света остаются ещё около 4000 человек.

Согласно информации от «Россети Центр», работы по ремонту поврежденных участков ЛЭП продолжаются в Торопецком, Западнодвинском, Осташковском, Нелидовском, Ржевском, Торжокском, Рамешковском и Калининском округах и районах.

Убраны сотни деревьев, которые под тяжестью снега могли выпасть из охранных зон ЛЭП и стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.

К 14:00 энергетики восстановили работу около 195 линий электропередачи и 2372 трансформаторных подстанций

По последним данным, всего в ликвидации последствий разгула стихии задействовано 116 бригад энергетиков, 474 специалиста и 187 единиц техники из Тверской, Брянской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской и Тульской областей.

Обстановку контролируют губернатор Игоря Руденя и Главное управление МЧС России по Тверской области.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Николай Бондарь рассказал, что для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия подчинённые силы и средства находятся в повышенной готовности:

- Круглосуточно работает оперативный штаб, уточнены резервы сил и средств для наращивания усилий при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации возможных нештатных ситуаций и происшествий.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области работает горячая линия для консультации граждан: 8 (4822) 39-09-82.

Создан оперштаб и у энергетиков, они ведут постоянный мониторинг ситуации. Сообщить о нарушениях электроснабжения граждане могут по телефону единого контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 (бесплатно и круглосуточно).

А В ЭТО ВРЕМЯ

26 февраля об отсутствии электроэнергии сообщил уникальный Центр спасения медвежат-сирот. Он расположен на территории биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе, на западе региона.

Сотрудники центра, где сейчас выхаживают нескольких совсем маленьких мишек, вынуждены были запустить бензиновые электрогенераторы.

Мы узнали, как у них обстановка на момент написания заметки днем 27 февраля.

- Электроснабжения по-прежнему нет, нам сообщили, что произошли серьёзные обрывы на ЛЭП, энергетики работают, ждём, - рассказала примерно в 13:00 «КП»-Тверь» сотрудница центра Екатерина Пажетнова. - Конечно, мы сейчас испытываем большие неудобства: нам же надо не только обогревать медвежат, но и стирать пелёнки, например, а из-за отсутствия электричества с водой проблемы.