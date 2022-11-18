Калининская АЭС поможет школьникам Удомли подготовиться к ЕГЭ

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Сегодня, когда Госкорпорация «Росатом» уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, а опорные университеты отрасли ежегодно готовят для отрасли специалистов высокого уровня, Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») запустила профориентационный проект «Вместе в будущее».

Атомная станция поможет учащимся одиннадцатых классов подготовиться к предстоящим экзаменам по математике и физике. Таким образом, предприятие планирует повысить заинтересованность школьников в изучении технических наук и в перспективе привлечь новые высококвалифицированные кадры для работы в отрасли.

Занятия проводят преподаватели Ивановского государственного энергетического университета на базе учебно-тренировочного подразделения Калининской АЭС. Они читают лекции, рассказывают об алгоритмах решения заданий и подробно разбирают практические задачи. Также в рамках проекта для школьников проведут встречи с педагогами и студентами опорных ВУЗов Росатома, тематические экскурсии на атомную станцию и в профильные университеты, психологическое тестирование, образовательные интенсивы. В профориентационном проекте «Вместе в будущее» участвуют более 50 одиннадцатиклассников из Удомли. Образовательная инициатива Калининской АЭС поможет школьникам в подготовке к единому государственному экзамену по профильным техническим предметам и легко адаптироваться на первом курсе высшего учебного заведения.

В течение учебного года ребята, прошедшие обучение в рамках проекта, смогут подать заявления на участие в программе целевой подготовки молодых специалистов. Это гарантирует им во время обучения в ВУЗах прохождение практики на площадке Калининской АЭС и последующее трудоустройство. Кроме того, начиная с третьего курса, студенты, которые показывают хорошие результаты, будут получать каждый семестр стипендию от атомной станции.

«Мы всячески стараемся поощрять развитие потенциала инициативной молодежи, создавать для нее перспективы на будущее. Потребность в такой активной профориентационной работе продиктована необходимостью увлечь как можно больше старшеклассников точными естественными науками: физикой, математикой. И если это будет способствовать тому, что ребята посвятят свою жизнь атомной промышленности, развитию науки, инновационных технологий, то мы достигнем своей цели», - сказал заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев.