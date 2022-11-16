Вышел в ноль: В бюджете Твери-2023 заложен «нулевой» дефицит

Ещё чуть-чуть подождать ... и солнце финансовой стабильности взведёт над Тверью. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ноябрь-декабрь - традиционно горячие месяцы в плане принятия городского бюджета в стенах Думы. Главный финансовый документ, по которому Тверь будет жить весь 2023 год, уже свёрстан в горадминистрации и рассмотрен на профильном думском комитете. Первое чтение бюджета должно состояться 18 ноября на очередном заседании городского парламента.

-После принятия основных параметров бюджета города, документ будет представлен общественности Твери. Дата проведения публичных слушаний уже определена: они пройдут в стенах Тверской городской Думы 30 ноября в 10 часов. Далее депутаты рассмотрят проект бюджета уже во втором чтении, - поясняют в пресс-службе Думы Твери.

Принять бюджет в окончательном втором чтении Дума планирует к 13 декабря. Это очень хорошо, ведь бывало затягивали и принимали прямо в последних числах уходящего года. Хотя, не стоит загадывать, финансовый документ будет дорабатываться и сроки могут сдвинуться.

Ну а мы рассмотрим основные параметры проекта бюджета Твери-2023:

ДОХОДЫ

9 млрд 758 млн 776,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 млрд 607 млн 163 тыс. руб.

2) безвозмездные поступления в сумме 5 млрд 151 млн 613,6 тыс. руб.

РАСХОДЫ

9 млрд 758 млн 776,6 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ

Дефицит бюджета города Твери не планируется.

Последний пункт не может не радовать. Впервые за много лет доходы до копейки совпали с расходами (см. цифры выше). В проекте бюджета-2022 год назад дефицит, к примеру, был в размере 213 млн рублей.

На планируется дефицита бюджета в 2024 году. А в 2025 году бюджет и вовсе с профицитом в размере 180 млн рублей. Ну что ж, посмотрим. В течение финансового года года думцы и горадминистрация корректируют бюджет. Так что, удасться ли сохранить эти параметры - вопрос.

Предельный объем муниципального долга Твери , прописанный в бюджете на 2023 год - 4 млрд 607 млн 163 тыс. рублей.

Что до наполняемости бюджета, то это традиционно: налоги, аренда.