Семь лет назад Тверскую область возглавил Игорь Руденя

Губернатор на заседании правительства региона. Фото: ПТО

2 марта 2016 года Игорь Руденя был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области Президентом РФ. За прошедшие годы дважды, в 2016 и 2021 годах, уверенно побеждал на выборах губернатора Верхневолжья. Именно на второй губернаторский срок выпали серьезнейшие внешние вызовы, которые регион и его руководитель успешно преодолевают. Мы говорим о событиях года минувшего: пик пандемии коронавируса, СВО и частичная мобилизация, при этом регион успешно реализует внутренние масштабные проекты.

РЕШЕНИЕ КОВИДНОГО ВОПРОСА

Пик заболеваемости коронавирусом пришелся в регионе на 8 февраля 2022 года: тогда ковидом за сутки заразились 1654 человека. Именно в эти непростые для всей страны дни федеральное правительство возложило особые полномочия на региональных глав, поручив им самим во многом определять стратегию борьбы с этим вирусом. Игорь Руденя ввел в регионе достаточно разумные ковидные ограничения. Многие аналитики тогда посчитали, что надо было действовать жёстче - закрыть всё и вся... Но именно этот баланс позволил экономике региона непростой период пройти без ощутимых потерь, позволил предприятиям выжить, продолжить работу. Меры, предпринятые в здравоохранении - развертывание госпиталей, усиление темпов вакцинации и тестирования, открытие большого количества амбулаторий - сыграли свою роль. Вирус пошел на спад, и уже в мае ковидные ограничения в регионе (одном из первых в стране) были сняты.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Другое серьезное испытание для руководителей российских регионов, которое успешно пройдено, - частичная мобилизация в условиях СВО на Украине. Призыв проходил под личным контролем главы региона: он выезжал на сборные пункты, контролировал ситуацию с закупкой обмундирования, отправкой с зону СВО. Каждому мобилизованному по зачислении на место службы регион предоставил единовременную выплату в 150 тысяч рублей. А в предновогоднюю пору Игорь Руденя лично побывал на передовой. Привез провиант, пообщался с бойцами.

Поддержка семей мобилизованных - ещё один важный пункт. Им сегодня оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Региональным правительством принят широкой пакет мер поддержки.

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ

Несмотря на сложность внешних вызовов, регион уделяет большое внимание крупным масштабным проектам. Так, активно развивается завидовский кластер «Волжское море». 7 ноября эту стройку в ходе рабочего визита в Тверскую область посетил Президент России. Глава государства дал высокую оценку кластеру. На днях стало известно, что Тверская область получит дополнительные средства на дальнейшее развитие проекта: в этом году регион получит больше 368 миллионов рублей, а в 2024-м еще 1,1 миллиарда рублей.

Еще один важный для региона в целом и областной столицы в частности ныне реализуемый проект - шестиполосный Западный мост через Волгу. О его необходимости говорили более десятка лет, и вот свершилось - уже год идет активное строительство. Губернатор лично контролирует ход стройки: 1 февраля был там, остался доволен темпом работы. Сейчас на стройке по обоим волжским берегам трудятся около трехсот человек. Вводить мост в эксплуатацию будут по частям, весь комплекс планируют закончить к 2025 году.

- Сегодня, в непростое время, важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику развития производства, помогать бизнесу решать задачи и чувствовать себя уверенно. Развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни, - подчёркивает губернатор Игорь Руденя.