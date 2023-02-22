В Тверской области на реализацию нацпроектов в 2022 году израсходовали 20,22 млрд рублей

На следующий год на исполнение задач нацпроектов в Тверской области выделяется свыше 21 млрд руюлей. Об этом объявили в правительстве региона Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На реализацию планов по нацпроектам осталось два года, если их, конечно, не продлят. В областном правительстве 22 февраля подводили итоги 2022-го и рассматривали задачи на 2023-ий.

Губернатор поручил профильным ведомствам обеспечить ускорение реализации нацпроектов в регионе.

На заседании. Фото: ПТО

Итоги-2022

В прошлом году по двенадцати нацпроектам в регионе было реализовано 48 региональных проектов. Это 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизация 28 объектов.

По уровню результатов наш регион занял 15 место в ЦФО. Все задуманное исполнено на 96,2%. При этом по количеству мероприятий мы заняли 4 место в ЦФО, а по уровню расходов на нацпроекты из расчета на душу населения - на пятом (16,4 тыс. рублей в год - на человека).

Графика: ПТО

Всего на реализацию задач нацпроектов в регионе было заложено свыше 23,17 млрд рублей, исполнено в итоге 20,22 млрд. Дело в том, что не были выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилфонда, также не все задуманное реализовали в плане строительства объектов в сферах образования, здравоохранения. Они "переходят" на этот год.

При этом построены и открыты два детских сада в Твери (на 190 мест) и Вышнем Волочке (на 160 мест), 21 фельдшерско-акушерский пункт и семь врачебных амбулаторий, в школах создано 90 центров дополнительного образования «Точка роста», оснащены оборудованием ряд спортзалов, установлены 11 спортплощадок, проведен ремонт нескольких домов культуры, школ искусств в районах и округах области, рекультивированы старые мусорные полигоны в Нелидово и Кимрах. Также прибретены 30 автомобилей для многодетных семей, ученикам выдано свыше 23200 комплектов бесплатной школьной формы.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается создание речного порта и комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье Шоши в Конаковском районе. По проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 94 объекта комфортной городской среды.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано свыше 440 км дорог в Твери, региональных и межмуниципальных трасс. Ведется строительство Западного моста.

Задачи-2023

В планах на текущий год обозначено возведение или завершение строительства ряда объектов. Остановимся на основных.

Это новые школы в Твери (два учреждения на свыше 2000 мест), Максатихе и Конаковском районе, а также детсад в областной столице (на улице Левитана). В планах также открытие 66 "Точек роста" при школах.

Должны быть завершены и сданы в эксплуатацию крытый футбольный манеж, спортцентр по видам гребли и гребная база в Твери.

Будут введены четыре детских поликлиники (две в Кимрах, по одной в Твери и Торжке) и капитально отремонтирована №2 горбольницы №7 в областной столице, завершено строительство здания для Бежецкой ЦРБ.

Продолжатся работы по реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2, рекультивации мусорного полигона на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

Актуальнейшая задача - расселить всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года.

В планах закупка медаппаратов для сосудистых центров и онкодиспансера,

Помимо этого, планируется отремонтировать более 400 км дорог, продолжить обустройство общественных пространств и реализовать другие проекты, направленные на повышение качества жизни граждан.

Всего на 2023 год выделяется свыше 21,25 млрд рублей: свыше 13,67 - из федерального бюджета, более 7,57 - из областного.

Все контракты в рамках нацпроектов должны быть проторгованы и заключены до 1 апреля.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО