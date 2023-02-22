Фальшивомонетчики Твери отдают предпочтение пятитысячным купюрам, но и десятирублёвки жалуют

Поддельную купюру демонстрирует майор полиции Павел Мазур. Получить от кого-то такую фальшивку будет обидно - убытки вам не возместят. Фото: Виктория ТУШКОВА

Государство, как известно, не терпит конкуренции в деле изготовления денег. Тем не менее, фальшивомонетчики, появившиеся вместе с появлением самих денег, до сих пор весьма успешно промышляют подделками.

О том, как не нарваться на фальшивку и что делать, если она оказалась у вас в руках, тверские полицейские рассказали на специальной пресс-конференции.

и. о. начальника отдела УБЭП И ПК УМВД России по Тверской области Иван Рудевич (слева) и старший эксперт ЭКЦ УМВД России по Тверской области Павел Мазур. Фото: Виктория ТУШКОВА

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ФАЛЬШИВОК

- За 2022 год в Тверской области было зарегистрировано 1219 преступлений в области фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ. - Ред.). В суд было направлено 20 уголовных дел в отношении десяти фальшивомонетчиков, - сообщил и. о. начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП И ПК) УМВД России по Тверской области, полковник полиции Иван Рудевич.

Как отметил полковник, большая часть преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, отмечается в Твери – около 60% от всех подобных преступлений. Популярно фальшивомонетничество также в Вышневолоцком, Кимрском и Ржевском районах.

ТОП ПОДДЕЛОК

Самая подделываемая купюра сегодня – 5000 рублей. Она вне конкуренции. Далее в рейтинге фальшивок идут тысяча, две тысячи рублей, сторублёвки. Но не брезгуют преступники даже подделкой десятирублёвых монет!

Фальшивая пятитысячная. Фото: Виктория ТУШКОВА

ИНОСТРАННЫЕ ДЕНЬГИ НЕ В ЧЕСТИ

Подавляющее большинство подделок – рубли. Дензнаки зарубежных стран фальшивомонетчики тоже клепают, но, по крайней мере, у нас в регионе, они почти не попадаются. Случаи можно пересчитать по пальцам одной руки.

КУДА ЧАЩЕ ВСЕГО СБЫВАЮТ ФАЛЬШИВКИ

Фальшивомонетчики чаще всего стремятся разменять крупную фальшивую купюру. Приходят в торговую точку и покупают что-то недорогое. Чаще всего фальшивками расплачиваются:

- на рынках и «развалах»;

- в сетевых вино-водочных магазинах;

- в аптеках;

- в частных небольших магазинчиках.

Соответственно там есть и некоторый риск получить поддельную банкноту в качестве сдачи.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ С ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРОЙ

Расплачиваясь фальшивкой, можно попасть в тюрьму, причём, надолго. Статья о фальшивомонетничестве (ст. 186 УК РФ) предполагает возможность «сесть» на срок до восьми лет (пункт 1) или до двенадцати лет (пункт 2 - за правонарушение, совершённое в крупном размере).

Отметим, всё это касается умышленных преступлений. Если поддельная банкнота попала к вам случайно и вы, ни о чём не подозревая, расплатились ею в магазине, ответственность не грозит.

- Приедет сотрудник полиции, опросит вас. Спросит, откуда у вас купюра, где вы её получили, - рассказывает старший эксперт экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области, майор полиции Павел Мазур.

После этого вас должны отпустить. Но что же делать, если происхождение конкретной ассигнации не вспомнить?

- Бывает, что люди долго копят первый взнос на ипотеку. Приносят в банк эти деньги. Там могут обнаружиться одна-две фальшивые купюры. И их происхождение наверняка уже припомнить не получится. Но тут понятно, что вышло это случайно, - успокаивает Иван Рудевич.

Как распознать фальшивку. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК СТАТЬ ПРЕСТУПНИКОМ, НЕ ПОКУПАЯ ФАЛЬШИВКУ

Другое дело – преступный умысел. Преступником, попадающим под статью 186 УК РФ, можно стать даже если фальшивка оказалась у вас совершенно случайно.

- Допустим, откуда-то у вас оказались деньги. Вы пытаетесь положить их в банкомат, а он «выплёвывает» одну из купюр. Вы идёте в магазин и пытаетесь расплатиться этой купюрой там, но кассир её у вас не принимает и говорит, что она не похожа на настоящую, - объясняет Иван Рудевич. – Вы понимаете – это точно фальшивка. Но вместо того, чтобы сдать её в полицию или в банк, пытаетесь и дальше что-то на неё купить. И тут уже есть преступный умысел. А значит, и уголовная ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ОБНАРУЖИВ ПОДДЕЛЬНУЮ БАНКНОТУ

Отнести её в банк. Можно и в полицию, но лучше – в банк, советуют полицейские. Но, увы, убыток вам никто не компенсирует.

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВКУ

Сделать это не так просто – технологии не стоят на месте. Да и старые подделки бывают хорошими. В полиции рассказывают, что случается изымать из оборота потрёпанные, много раз переданные из рук в руки ассигнации, сфабрикованные десять лет назад!

Лучше всего не брать наличных денег у людей, в которых вы не можете быть уверены. В частности, продавая что-то на торговых интернет-площадках. Отдайте предпочтение переводу (тут, конечно, тоже есть подводные камни – о возможных мошенничествах при безналичной оплате мы регулярно рассказываем).

Если же деньги у вас в руках, рассмотрите их хорошенько. Вот на что нужно обратить внимание обязательно.

- Оцените общее состояние купюры: не вызывает ли подозрений её цвет, не размыт ли хоть немного рисунок.

- Приглядитесь к цветным волокнам – они должны как бы проникать в толщу бумаги, а не быть нарисованными.

- Рассмотрите водяные знаки и микроперфорацию. Он должны быть видны на просвет, а места, где нанесена микроперфорация, должны быть гладкими. Если дырочка как бы проткнута иголкой и с одной стороны вы чувствуете рельеф – края этих проколов, это подделка.