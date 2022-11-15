Проектировщики объектов атомной энергетики увидели Калининскую АЭС изнутри

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

10-11 ноября 2022 года на Калининской АЭС состоялся технический тур для представителей АО «Атомэнергопроект» - объединенного проектного института инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Участники представляли площадки Московского, Санкт-Петербургского и Нижегородского филиалов АО «Атомэнергопроект» – всего 19 человек.

В рамках визита был организован круглый стол, на котором заместитель директора Калининской АЭС Алексей Егоров и заместитель главного инженера Сергей Молотов представили основную информацию о деятельности атомной станции, рассказали об основных вехах ее развития и достижениях, а также ответили на все интересующие вопросы.

Затем гости посетили промышленную площадку Калининской АЭС, побывали в машинных залах первой и второй очереди электростанции, на блочном щите управления энергоблоком. Там они смогли понаблюдать за работой оперативного персонала и пообщаться со специалистами атомного предприятия. Также программа визита включала посещение учебно-тренировочного подразделения, Центра обработки данных и Центра общественной информации.

«Калининская АЭС была спроектирована в Нижегородском проектном институте, который входит в Атомэнергопроект. Поэтому возможность увидеть вживую, то что было создано ранее на бумаге, стало для нас настоящим событием, - отметил Алексей Баринов, директор по управлению ресурсами и производственной эффективностью АО «Атомэнергопроект». – Проектировщик должен видеть конечный итог своей работы в «железе». Было очень полезно увидеть своими глазами, как расположено оборудование, трубы, перекрытия. Это помогло создать полную картину всего предприятия. Полученная информация крайне полезна для профессионального развития».

По итогам визита гости высоко оценили уровень безопасности атомной станции, а также профессионализм работающих на предприятии специалистов и их открытость.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС