Дом под тряпкой: Разбираемся в особенностях капремонта в многоквартирном доме Твери

В доме на проспекте Победы должны капитально отремонтировать крышу. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Про дом №22/15 на проспекте Победы в Твери, мы рассказали накануне. Его крыша на пороге зимы оказалась покрытой синтетическим полотном. Там идёт капитальный ремонт.

Успеют ли его завершить к 17 декабря, как было заявлено жильцам, мы попытались узнать в управляющей компании, у которой есть договор с этим домом. Но там от комментариев отказались, переадресовав в областной Фонд капремонта многоквартирных домов (ФКМД).

Справедливо ли так поступила УК? Действительно ли на время капремонта полномочия управляющей компании не распространяются на капремонт? За этими и другими разъяснениями мы обратились к эксперту.

Нас проконсультировала руководитель Тверской областной правозащитной общественной организации «Качество жизни» Елена Юлегина. Эта организация как раз занимается вопросами сферы жилищно-коммунального хозяйства и соцзащиты населения.

- По действующему законодательству, если люди выбрали как способ скопления денег на капремонт «общий котел» (счет регионального оператора - Ред.), то всю работу делает областной Фонд капремонта многоквартирных домов и отвечает за нее на 100%. А управляющая компания никакого отношения к капремонту не имеет. УК продолжает в период капремонта обслуживать общедомовое имущество (капремонт сюда не входит) на основе договора с собственниками жилья, - пояснила Елена Юлегина.

Эксперт добавила, что ФКМД обязан провести акт обследования дома на предмет того, что именно надо отремонтировать, во-вторых должно быть решение общего собрания собственников о капремонте. Впоследствии Фонд проводит конкурс, определяет подрядчика и контролирует и принимает все сделанные работы.

Елена Юлегина отметила, что к капремонту относятся следующие виды работ: ремонт (или замена) инженерных систем (например, замена старых металлических труб на пластиковые на общем стояке), лифтов, лифтовых шахт и машинных помещений, крыши, подвалов, фасада, фундамента.

Кроме того, местные власти могут принять отдельный нормативный акт и включить в капремонт утепление фасада, устройство выходов на кровлю, установку общедомовых счетчиков и другие работы.

К текущему же ремонту, за который отвечает УК, относится, например, покраска стен, замена окон в подъезде, ремонт мусоропровода или детской горки во дворе. То есть это любые мелкие работы, к которым в большинстве случаев не нужно привлекать подрядчиков со спецтехникой.

В домах, которые скидываются в «общий котел» (на счет Фонда) капремонт делают по графику, который закрепили в региональной программе и утвердили в правительстве региона.

В этом случае план капремонта составляется на много лет вперед, там расписано, что, когда и в каком доме будут ремонтировать. Соответственно и средства на конкретный капремонт в конкретном доме берутся из «общего котла».

Тут возможен минус в том, что дом может долго ожидать ремонта в соответствие с общим планом. Но при этом, если взносов с этого дома на капремонт не будет хватать, Фонд может добрать деньги с других домов.

Помимо взносов на капремонт на счет в ФКМД (регионального оператора) собственники жилья на общем собрании могут выбрать другой вариант - специальный счет (копилка одного или нескольких конкретных домов). Его владельцем может быть товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом, или управляющая организация.

При спецсчете минус в том, что собранных денег может не хватать на ремонт и придется доплачивать.

Уточнить, как осуществляются взносы на капремонт в вашем доме (если вдруг вы не в курсе), всегда можно на сайте «Реформа ЖКХ».

Как приблизить срок капремонта, если в региональной программе он слишком далеко?

Во-первых, можно перестать копить деньги в ФКМД и открыть спецсчет. Это решается общим собранием собственников жилья. Решение собрания в течение пяти дней отправляют региональному оператору. Через год оно вступит в силу.

Фонд вычислит, сколько денег накопил дом, и переведет эту сумму на спецсчет.

Второй способ - попробовать добиться, чтобы сроки капремонта в региональной программе перенесли. Для этого потребуется сделать техническое заключение (акт технической экспертизы), на общем собрании жильцов принять решение о проведении капремонта в более ранний срок (нужно не менее двух третей голосов), написать коллективное (не менее 10% подписей от общего количества собственников жилья) заявление местную администрацию и Фонд.

Если не хватает денег вашего дома в «общем котле» на капремонт, в протоколе общего собрания нужно указать, источник и сроки дополнительного сбора денег. Без этого в переносе капремонта откажут точно. К заявлению прикладывают техническое заключение и другие документы.

Однако все эти действия не гарантируют, что Фонд капремонта перенесет срок работ в вашем доме. ФКПД будет ориентироваться на срочность ремонтов в других зданиях и на ряд других параметров.

И ещё - уже вечером 11 ноября удалось получить информацию от областного Фонда капремонта по срокам работ в доме №22/15 на проспекте Победы. Ремонт крыши там запланирован все-таки не до 17, а до 20 декабря.