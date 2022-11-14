Новой детской областной больнице в Твери могут присвоить имя Боткина

На встрече в Законодательном собрании. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев 14 ноября встретился с руководителем благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» протоиереем Романом Маниловым и председателем Союза православных предпринимателей Твери Алексеем Третьяковым.

Отец Роман рассказал спикеру областного парламента о недавних мероприятиях, организатором которых выступил руководимый им фонд. В частности, прошедшие в начале ноября в Твери традиционные «Покровские вечера» в этом году были посвящены теме преемственности подвижнического служения лучших представителей врачебного сообщества. Благотворительный фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» намерен выступить с инициативой перед губернатором Тверской области о присвоении строящейся областной детской больнице имени Боткина. Как отметил отец Роман, род Боткиных происходит из города Торопца, и наш край может гордиться тем, что из этого рода, причастного к истории Верхневолжья, вышли такие деятели отечественной медицины как знаменитый основатель российской терапевтической школы врач Сергей Петрович Боткин и его сын страстотерпец Евгений Боткин.

Протоиерей Роман Манилов ознакомил Сергея Голубева с рядом книг, изданных при участии фонда Бакуниной. В частности, в музей Законодательного Собрания будут переданы издания, посвященные боевому пути Тверского драгунского полка. Память о тверских драгунах до сих пор жива, в чем смогли убедиться в ходе поездки в Армению члены делегации фонда Екатерины Бакуниной и общественности Твери.

Председатель союза православных предпринимателей Твери Алексей Третьяков вместе с другими краеведами давно занимается изучением жизненного пути уроженца Бежецка Николая Ивановича Арсеньева. Человек трагической судьбы, удостоенный в 22 года звания Героя Советского Союза за боевые заслуги по освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков, генерал-майор

Арсеньев был одним из инициаторов создания мемориала защитникам Брестской крепости. Сергей Голубев поддержал предложение Алексея Третьякова организовать при поддержке региональных отделений исторических обществ мероприятия, посвященные 100-летию Н. И. Арсеньева.

- В Законодательном Собрании всегда находят понимание инициативы историков и краеведов по увековечению памяти и заслуг наших земляков, - подчеркнул спикер областного парламента.