Более 60 школьников Удомли приняли участие в муниципальном этапе метапредметной олимпиады

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Долгожданное событие для школьников из городов Росатома — метапредметная олимпиада проводится уже девятый раз. Традиционно она охватывает учеников из 22 городов участников проекта «Школа Росатома». Все эти годы в интеллектуальном состязании свои знания показывают и ребята из Удомли, города-спутника Калининской АЭС.

В этом году в муниципальном этапе метапредметной олимпиады приняли участие более 60 удомельких школьников в составе 16 команд.

«Метапредметная олимпиада — это особый формат, в котором участники выходят далеко за пределы школьной программы. Видно, что она пользуется популярностью, потому что в этом году свои команды представили все школы нашего округа, - отметила на открытии мероприятия заместитель главы Удомельского городского округа Любовь Корнилова. - Я хочу пожелать вам победы над собой, не бояться трудных заданий, дружно работать в команде, пробовать новое».

Нестандартные задания позволяют ребятам учиться анализировать информацию, ставить перед собой конкретные цели, уметь работать командно.

В этом году ребята смогли прикоснуться к одной из самых загадочных наук о человеке – генетике. Им пришлось готовить ответы на вопросы - что за антигены находятся на поверхности эритроцита в крови человека? Почему у людей четыре группы крови? Можно ли представить ситуацию, в которой земные люди становятся донорами крови для инопланетян? На эти и многие другие вопросы команды искали ответы, работая с текстами, разбираясь в сложных понятиях, открывая новые способы работы с информацией.

Победителями муниципального этапа метапредметной олимпиады стала команда Удомельской гимназии №3, в которую вошли Артем Казаков, 5 класс, Россана Давлетшина, 6 класс, Мирослава Иванова, 7 класс, Дмитрий Бик, 8 класс.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Я принимаю участие в метапредметной олимпиаде второй раз. Три года назад я был самым младшим членом команды, а сейчас - самый старший. Поэтому я взял на себя роль координатора команды, - рассказал Дмитрий Бик, ученик 8 класса Удомельской гимназии №3. – Участвовать в олимпиаде очень интересно – это творческие и нестандартные задания. И в этот раз мы защищали проект о группе крови инопланетян».

Второе место заняли учащиеся Удомельской средней школы №5: Макар Михеев, 5 класс; Егор Лузин, 6 класс; Феодора Пугина, 7 класс; Дарья Краснова, 8 класс.

Третье место у команды Молдинской школы: Степан Хапко, 5 класс; Артур Прудниченков, 6 класс; Александра Иванова, 7 класс; Александр Калугин, 8 класс.

Команда - победительница представит наш город в финале метапредметной олимпиады, которая состоится с 30 ноября по 1 декабря 2022 года в г. Заречном Свердловской области.

Подготовила Светлана СИПУНОВА