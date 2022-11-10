Накануне зимы крышу многоквартирного дома в Твери накрыли синтетической тканью

Этот дом был построен в 1959 году. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери на одной стороне покатой крыши старого кирпичного четырехэтажного дома № 22/15 на проспекте Победы появился огромный лоскут ткани. Это некое покрытие, которое защищает крышу от осадков и через которое в большом количестве проходят какие-то провода. Глядя на это чудо, возник вопрос: это положили на время ремонта или таким причудливым и дешевым способом решат проблему старых прохудившихся кровель?

Корреспондент «КП»-Тверь» выяснил, в чем дело, на месте.

Часть крыши закрыта неким полотном. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Этот розоватый дом был построен в 1959 году. Со стороны фасада, выходящего на автобусную остановку с ларьком «Волоколамский проспект», участок тротуара огорожен типичными сигнальными красно-белыми лентами.

Проход под окнами перегородили лентами. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Рядом с домом за неким ограждением обнаружились довольно небрежно сваленные доски и несколько увесистых бревен. Рядом синяя кабинка биотуалета. Всё это - явные символы идущего ремонта.

Бревна и доски навалены рядом с домом. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Несмотря на рабочий полдень, застал одну из жительниц дома. Молодая женщина хоть и спешила, но кое-что рассказала.

- У нас тут запланирован капремонт крыши дома, а эти бревна с досками уже около месяца лежат, никаких работ я пока не наблюдала, может, что-то пропустила - я днем на работе обычно, - рассказала она.

Женщина добавила, что в подъезде висело объявление о том, что работы по капремонту крыши проведут до 17 декабря:

- Подрядчиком указано ООО «Магнит».

- А что, крыша протекает?

- Да нет, не замечала такого. Просто старая уже, назрел ремонт.

Видимо, уже подгнили стропила с перегородками... Для их замены и нужны бревна с досками.

Биокабинку также поставили. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В отвечающей за дом управляющей компании - ООО «ГУК Московского района города Твери» - сразу комментарий получить не удалось. Трапезничающие женщины сослались на перерыв на обед.

- Дом на время работ передан в областной Фонд капремонта многоквартирных домов (ФКМД. - Ред.), мы прокомментировать ничего не можем, узнавайте у них, - позже ответила мне уже сытая сотрудница УК.

В ФКМД региона дозвониться не удалось - там почему-то не работали указанные на их сайте телефоны, кроме номера горячей линии. Последний же издавал только бесконечную мелодию, и к аппарату после нескольких минут вынужденного прослушивания непонятной музыки никто не подошел.

Зато на сайте ФКМД нашлась информация о том, что в этом доме размер ежемесячного взноса на капремонт равен 5,6 руб/к (видимо, рублей с квадратного метра), а сумма собранных средств составляет 643,4 тыс. рублей (при этом текущая задолженность по оплате - 342 тыс. рублей). То есть, похоже, половина жильцов взносы на капремонт не платит.

Также указано, что там действительно запланирован ремонт крыши, а еще - утепление фасада. Однако в графе «количество выполненных работ» написано - «в стадии заполнения».

Что ж, «КП»-Тверь» берет на себя миссию по надзору за домом № 22/15 на проспекте Победы, после которой стадии заполнения граф наконец-то завершатся, по телефону будут отвечать, а не концерты давать, ну и ремонт крыши завершат, как обещано, до 17 декабря.

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