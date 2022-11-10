В середине ноября в Тверь придёт лёгкий мороз

Одевайтесь теплее - и на прогулку! Фото: Евгения ГУСЕВА

Хмурая и не по-ноябрьски тёплая погода задержится в Твери до понедельника.

- Это дело рук североатлантического циклона, - объясняет доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но, поскольку центр его находится не над нами, атмосферное давление в выходные будет близко к нормальному.

В субботу может моросить. Днём +12. В воскресенье уже чуть прохладнее, но всё равно тепло: +9. Ночами +5…+7.

В воскресенье усилится ветер, предвещая смену погоды - к нам спешит антициклон. В понедельник есть шанс увидеть солнце, но кое-где пройдут небольшие дожди. Похолодает до +5, ночью лёгкий минус.

И ровно в середине ноября проявится его студёный характер. Зато на улице станет светлее. Во вторник 15 ноября днём -1, на небе солнце! В среду такая же температура, но чуть более облачно. Ночами до -4. Атмосферное давление подрастёт до 762 мм рт. ст.

Погода способствует отличному самочувствию и осенним прогулкам со стаканчиком ароматного кофе с корицей. Главное - одевайтесь теплее!

Кстати, знатоки говорят, что лучше всего согревает и бодрит именно кофе со специями. Кроме классической корицы можно добавить в чашку щепотку мускатного ореха и кардамон - капельку, на кончике ножа.

И не забудьте про имбирь! Он согревает, тонизирует и способствует укреплению иммунитета, что так важно осенью. Вот вам чудесный рецепт.

Налейте воду в большую турку, оставив место, чтобы добавить молоко. Доведите воду до кипения и положите в неё палочку корицы и три бутончика гвоздики. Тщательно перемешайте, добавьте пару листиков мяты и одну чайную ложку протёртого на мелкой тёрке имбиря.

Когда пряности с водой закипят, влейте молоко - по вкусу - и положите натуральный молотый кофе. Доведите до кипения и добавьте немного сахара. Сняв с огня, перелейте кофейный коктейль в термос. Пока вы одеваетесь, чтобы отправиться на прогулку, напиток как раз настоится. Тепло и вкусно!