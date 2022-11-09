Средства на благоустройство: Каким муниципалитетам и сколько денег выделяется из бюджета Тверской области

Ожидаемо самую большую субсидию выделили областной столице, но по сумме средств на душу населения лидирует далеко не Тверь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Правительство региона опубликовало постановление о распределении субсидий муниципалитетам на поддержку местных программ формирования современной городской среды в 2023 году. То есть, если говорить короче и понятнее, на благоустройство общественных территорий и инфраструктуры.

Постановление вышло под № 625-пп за подписью губернатора Игоря Рудени. «КП»-Тверь» вчиталась в документ.

Всего на программы благоустройства муниципалитетам в 2023 году предусмотрено 354,5 млн рублей.

В постановлении муниципалитетам рекомендуется уже к 1 декабря определиться с объектами благоустройства и к 15 декабря заключить контракты с подрядчиками. При этом документом определено, что областное Министерство энергетики и ЖКХ должно обеспечить заключение необходимых соглашений о предоставлении субсидий до 1 февраля будущего года.

Итак, сколько и кому субсидий будет предоставлено, согласно постановлению?

Твери, как и следовало ожидать, выделяется больше всего средств - 78 505 800 рублей. Если исходить из количества населения областной столицы (по данным Росстата), это примерно по 184 рубля на человека.

Андреапольский муниципальный округ - 5 995 300 рублей (610 рублей на человека);

Бежецкий район - 9 085 000 рублей (298 рублей на человека);

Бельский муниципальный округ - 4 931 500 рублей (1004 рубля на человека);

Бологовский округ - 8 991 800 рублей (282 рубля на человека);

Великооктябрьское городское поселение (Фировский район) - 2 844 400 рублей (1443 рубля на человека);

Весьегонский муниципальный округ - 5 108 300 рублей (496 рублей на человека);

Вышневолоцкий городской округ - 18 367 900 рублей (284 рубля на человека);

Жарковский муниципальный округ - 5 000 100 рублей (1234 рубля на человека);

Западнодвинский муниципальный округ - 6 638 500 рублей (545 рублей на человека);

ЗАТО «Озерный» - 7 000 000 рублей (650 рублей на человека);

Зубцовский муниципальный округ- 4 749 300 рублей (311 рублей на человека);

Калязинский район - 9 230 900 рублей (484 рубля на человека);

Кашинский городской округ - 12 064 900 рублей (533 рубля на человека);

Кесовогорский муниципальный округ - 2 773 000 рублей (384 рубля на человека);

Кимрский муниципальный округ - 13 725 800 рублей (263 рубля на человека);

Конаково - 11 755 300 рублей (207 рублей на человека);

Краснохолмский муниципальный округ - 4 870 800 рублей (521 рубль на человека);

Кувшиново - 7 326 600 рублей (840 рублей на человека);

Лесной муниципальный округ - 2 452 900 рублей (600 рублей на человека);

Лихославльский муниципальный округ - 10 133 300 рублей (403 рубля на человека);

Максатихинский муниципальный округ - 4 280 000 рублей (316 рублей на человека);

Молоковский муниципальный округ - 2 531 500 рублей (701 рубль на человека);

Нелидовский городской округ - 15 600 000 рублей (679 рублей на человека);

Оленинский муниципальный округ - 3 624 400 рублей (334 рубля на человека);

Осташковский городской округ - 11 325 700 рублей (577 рублей на человека);

Пеновский муниципальный округ - 2 568 700 рублей (492 рубля на человека);

Рамешковский муниципальный округ - 3 619 100 рублей (239 рублей на человека);

Ржевский муниципальный округ - 21 135 200 рублей (323 рубля на человека);

Сандовский муниципальный округ - 3 845 200 рублей (785 рублей на человека);

Селижаровский муниципальный округ - 4 131 400 рублей (388 рублей на человека);

Сонковский муниципальный округ - 3 050 600 рублей (423 рубля на человека);

Спировский муниципальный округ - 4 339 500 рублей (411 рублей на человека);

Старицкий муниципальный округ - 6 528 600 рублей (305 рублей на человека);

Торжок - 15 363 700 рублей (360 рублей на человека);

Торопецкий район - 9 220 600 рублей (550 рублей на человека);

Удомельский городской округ - 9 424 200 рублей (275 рублей на человека);

Фирово - 2 394 300 рублей (681 рубль на человека).

Тройка лидеров по средствам для благоустройства на душу населения

1 - Великооктябрьское городское поселение (Фировский район) - 1443 рубля.

2 - Жарковский муниципальный округ - 1234 рубля.

3 - Бельский муниципальный округ - 1004 рубля.