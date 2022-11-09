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Общество9 ноября 2022 13:03

Средства на благоустройство: Каким муниципалитетам и сколько денег выделяется из бюджета Тверской области

Вышло соответствующее региональное постановление
Алексей АНДРЕЕВ
Ожидаемо самую большую субсидию выделили областной столице, но по сумме средств на душу населения лидирует далеко не Тверь.

Ожидаемо самую большую субсидию выделили областной столице, но по сумме средств на душу населения лидирует далеко не Тверь.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Правительство региона опубликовало постановление о распределении субсидий муниципалитетам на поддержку местных программ формирования современной городской среды в 2023 году. То есть, если говорить короче и понятнее, на благоустройство общественных территорий и инфраструктуры.

Постановление вышло под № 625-пп за подписью губернатора Игоря Рудени. «КП»-Тверь» вчиталась в документ.

Всего на программы благоустройства муниципалитетам в 2023 году предусмотрено 354,5 млн рублей.

В постановлении муниципалитетам рекомендуется уже к 1 декабря определиться с объектами благоустройства и к 15 декабря заключить контракты с подрядчиками. При этом документом определено, что областное Министерство энергетики и ЖКХ должно обеспечить заключение необходимых соглашений о предоставлении субсидий до 1 февраля будущего года.

Итак, сколько и кому субсидий будет предоставлено, согласно постановлению?

Твери, как и следовало ожидать, выделяется больше всего средств - 78 505 800 рублей. Если исходить из количества населения областной столицы (по данным Росстата), это примерно по 184 рубля на человека.

Андреапольский муниципальный округ - 5 995 300 рублей (610 рублей на человека);

Бежецкий район - 9 085 000 рублей (298 рублей на человека);

Бельский муниципальный округ - 4 931 500 рублей (1004 рубля на человека);

Бологовский округ - 8 991 800 рублей (282 рубля на человека);

Великооктябрьское городское поселение (Фировский район) - 2 844 400 рублей (1443 рубля на человека);

Весьегонский муниципальный округ - 5 108 300 рублей (496 рублей на человека);

Вышневолоцкий городской округ - 18 367 900 рублей (284 рубля на человека);

Жарковский муниципальный округ - 5 000 100 рублей (1234 рубля на человека);

Западнодвинский муниципальный округ - 6 638 500 рублей (545 рублей на человека);

ЗАТО «Озерный» - 7 000 000 рублей (650 рублей на человека);

Зубцовский муниципальный округ- 4 749 300 рублей (311 рублей на человека);

Калязинский район - 9 230 900 рублей (484 рубля на человека);

Кашинский городской округ - 12 064 900 рублей (533 рубля на человека);

Кесовогорский муниципальный округ - 2 773 000 рублей (384 рубля на человека);

Кимрский муниципальный округ - 13 725 800 рублей (263 рубля на человека);

Конаково - 11 755 300 рублей (207 рублей на человека);

Краснохолмский муниципальный округ - 4 870 800 рублей (521 рубль на человека);

Кувшиново - 7 326 600 рублей (840 рублей на человека);

Лесной муниципальный округ - 2 452 900 рублей (600 рублей на человека);

Лихославльский муниципальный округ - 10 133 300 рублей (403 рубля на человека);

Максатихинский муниципальный округ - 4 280 000 рублей (316 рублей на человека);

Молоковский муниципальный округ - 2 531 500 рублей (701 рубль на человека);

Нелидовский городской округ - 15 600 000 рублей (679 рублей на человека);

Оленинский муниципальный округ - 3 624 400 рублей (334 рубля на человека);

Осташковский городской округ - 11 325 700 рублей (577 рублей на человека);

Пеновский муниципальный округ - 2 568 700 рублей (492 рубля на человека);

Рамешковский муниципальный округ - 3 619 100 рублей (239 рублей на человека);

Ржевский муниципальный округ - 21 135 200 рублей (323 рубля на человека);

Сандовский муниципальный округ - 3 845 200 рублей (785 рублей на человека);

Селижаровский муниципальный округ - 4 131 400 рублей (388 рублей на человека);

Сонковский муниципальный округ - 3 050 600 рублей (423 рубля на человека);

Спировский муниципальный округ - 4 339 500 рублей (411 рублей на человека);

Старицкий муниципальный округ - 6 528 600 рублей (305 рублей на человека);

Торжок - 15 363 700 рублей (360 рублей на человека);

Торопецкий район - 9 220 600 рублей (550 рублей на человека);

Удомельский городской округ - 9 424 200 рублей (275 рублей на человека);

Фирово - 2 394 300 рублей (681 рубль на человека).

Тройка лидеров по средствам для благоустройства на душу населения

1 - Великооктябрьское городское поселение (Фировский район) - 1443 рубля.

2 - Жарковский муниципальный округ - 1234 рубля.

3 - Бельский муниципальный округ - 1004 рубля.

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