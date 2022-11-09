Грядущей зимой с тротуаров Твери уберут снег за 10 млн рублей

С тротуаров должны убирать весь снег и наледь, не мешая пешеходам - задача не из лёгких... Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ноябрь уж на дворе, а значит, снег может выпасть в любой день - ранних пташек по утрам уже иногда встречает лёгкая пороша. Дальше тянуть некуда, и в Твери начали решать вопрос о зимней уборке тротуаров.

На сайте госзакупок опубликован тендер на механизированную очистку городских тротуаров. Контракт с субподрядчиками будет заключать генподрядчик - МУП «ЖЭК». Заявки принимаются до 15 ноября.

Исполнителя определят 16 ноября. Убирать тротуары от снега он обязуется с момента заключения контракта и до 31 марта включительно.

ОБЪЁМ РАБОТ И ЦЕНА ВОПРОСА

Общий объём работ за зиму определит генподрядчик, но он не должен составлять более 54 миллионов квадратных метров. Пусть вас не пугает цифра, это 54 квадратных километра, или прямоугольник со сторонами 6 на 9 километров - чуть больше Московского или меньше Заволжского районов Твери.

На уборку снега с городских тротуаров выделена сумма в 10 млн 170 тыс. 360 руб. (максимальная цена контракта).

Отметим, что площадь тротуаров города Твери - 1 055 400 кв. м, или 1,06 кв. км (это данные на конец 2018 года), а значит, каждый квадратный метр за зиму уберут до 51 раза (это, конечно, очень ориентировочная цифра - всё зависит от погоды и выданных заданий). Получается, что расчистка одного квадратного метра тротуара от снега обойдётся примерно в 9 руб. 63 копейки.

КАК БЫСТРО БУДУТ УБИРАТЬ СНЕГ

Исполнитель должен будет расчистить указанные тротуары в течение трёх часов после получения задания. Во время снегопада время, необходимое для окончательного устранения недостатков на тротуарах, не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Однако срок окончания выполняемых работ может быть продлён в зависимости от объёма выпавшего снега по соглашению с МУП «ЖЭК».

КАК ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ ТРОТУАРЫ

Контракт обязывает исполнителя:

- расчищать тротуары от снега на ширину не менее 80% от общей ширины тротуара;

- убирать снег с тротуаров на проезжую часть в лотковую зону; на тротуарах шириной более шести метров, отделённых газоном от проезжей части, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления (допускается также складирование снега с тротуаров на прилегающую к ним зелёную зону);

- организовывать работы таким образом, чтобы пешеходы могли бесперебойно двигаться по тротуарам в любую погоду;

- чистить тротуары так, чтобы была исключена «зимняя скользкость», не оставлять не только снега, но и наледи.

Отдельно оговаривается, что субподрядчик обязан ничего не испортить и не разрушить: тротуары, деревья, фонарные столбы, люки, бордюры - всё должно остаться целым.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО УБОРКИ

Субподрядчик сам будет контролировать качество своей работы. Однако генподрядчик - МУП «ЖЭК» - оставляет за собой право также иногда проводить контроль по своему усмотрению.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Контракт на зимнюю уборку автомобильных дорог в Твери выиграла компания ООО «ТУК». С ней МУП «ЖЭК» 3 ноября заключило договоры на уборку во всех районах города (каждый проторговывался отдельно). Согласно открытым данным в интернете, компания занимается производством пластмассовых изделий для строительства, торговлей, производством строительно-монтажных работ и другими видами деятельности.

На уборку дорог потратят, как и планировалось, 48 млн рублей (цена вывоза одного куба снега - 400 рублей). Убирать снег работники ООО «ТУК» должны до 31 марта включительно.