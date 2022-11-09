Досуг в Твери с 9 по 16 ноября: Картины-ребусы, абсурд и разнообразие музыки

В Твери открывается выставка литографий парадоксального Рене Магритта. Это картина "Влюбленные".

ВЫСТАВКИ

Вероломство образов

С 11 ноября по в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается выставка литографий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Он известен своими парадоксальными картинами-ребусами. Название экспозиции соответствующее - «Рене Магритт. Вероломство образов».

На выставке будут представлены около 50 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

Магритт переносит зрителя в мир , где «каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз»...

Кстати, сегодня ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Выставка литографий - отличная возможность приблизиться к его творчеству "вживую".

Цена билета: от 200 до 300 рублей.

12+

КИНОПОКАЗЫ

«Невероятно, но факт»

Так называется новая кинокартина мастера абсурдистской комедии, французского режиссера Квентина Дюпьё.

Тверской центр современной культуры "Рельсы" (улица Трёхсвятская, 18а) приглашает 12 ноября в 18:00 на кинопоказ фильма «Невероятно, но факт». Он длится 74 минуты и сочетает в себе элементы фэнтези, драмы, комедии и детектива.

Фильм иронично рассказывает о культе молодости и красоты, царящем в современном обществе. В центре сюжета – семейная пара. Новость о том, что в выставленном на продажу доме есть люк, который позволяет перемещаться во времени, застаёт супругов Алана (Ален Шаба) и Мари (Леа Дрюкер) врасплох...

Кинокартина будет представлена на языке оригинала (французском) с русскими субтитрами.

Записаться можно на сайте центра за 300 рублей (количество мест ограничено).

16+

КОНЦЕРТЫ

Классика фортепиано, джаз и эстрада

Тверская академическая филармония приглашает на несколько интересных музыкальных программ.

10 ноября в 18:30 - на концерт фортепианной музыки, посвященный великому композитору Сергею Рахманинову.

Произведения гения мировой классики исполнит пианист Александр Златин из Москвы.

В программе: Пьесы-фантазии ор.3, Музыкальные моменты ор.16; Этюды-картины ор.33, 39, Соната 2 в 3х частях (2я редакция) ор.36.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

11 ноября в 18:30 филармония представит концерт российского эстрадно-джазового ансамбля "Фортуна Брасс"

Программа «Веселые ребята» подготовлена к 100-летнему юбилею отечественного джаза. В её основу положена музыка 20х-30х годов прошлого века.

В программу вошли театральные номера и сценки с залом, это позволяет публике принять самое активное участие в сценическом действии.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

12 ноября в 18:30 перед публикой выступит квинтет «No Indifference».

Музыканты исполнят мелодии зарубежных эстрадных композиций, песни в стиле французского шансона, джазовые импровизации.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей

6+