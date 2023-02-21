54 работника Калининской АЭС поборются за победу в чемпионате профмастерства REASkills-2023

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По результатам отборочного этапа 34 участника и 20 экспертов из числа работников атомной станции примут участие в соревнованиях по стандартам WorldSkills.

В ходе отборочного этапа, который продлился месяц, сотрудники атомной станции выполняли заранее разработанные конкурсные задания и демонстрировали свою профессиональную готовность.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В итоге, на чемпионате REASkills-2023 работники Калининской АЭС будут отстаивать честь предприятия в 15 из 22 компетенций, в их числе: «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Электромонтаж», «Аналитический контроль», «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль», «Промышленная механика и монтаж», «Технологические системы энергетических объектов», «Охрана труда», «Управление жизненным циклом», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Инженерное мышление. Каракури», «Охрана окружающей среды» и «Управление качеством». В этом году появилась новая компетенция – «Цифровое ПСР-предприятие», в которой также примет участие команда Калининской АЭС.

По словам участника отборочного этапа REASkills-2023 в компетенции «Инженерное мышление. Каракури», инженера-технолога цеха централизованного ремонта Калининской АЭС Владислава Панина, участие в чемпионатах по методике WorldSkills - это отличная возможность проявить себя, реализовать свой потенциал, приобрести навыки нестандартных подходов к решению производственных задач.

«При работе с оборудованием нам часто приходится придумывать и создавать дополнительные приспособления, различные оснастки для более легкого и безопасного труда персонала. Создание устройств каракури развивает проектное мышление, навыки работы с инструментами, улучшает коммуникацию внутри команды», - отметил Владислав Панин.

Чемпионат REAskills проводится в Электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации «Росатома» с целью развития компетенций сотрудников в соответствии со стандартами WorldSkills. В этом году состязания пройдут в апреле на площадках пяти городов - Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

Калининская АЭС примет у себя конкурсантов по 9 компетенциям. На базе ООО «Калининская АЭС-Сервис» пройдут соревнования по компетенции «Водитель спец. автомобиля».

Победители чемпионата REASkills-2023 будут представлять Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» на отраслевом чемпионате AtomSkills-2023.

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Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС