Менее трети семей Тверской области имеют средства на съём квартиры

"Вот разбогатеем и во-о-он там квартиру снимем!.." Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартирный вопрос, как известно, был актуален всегда. Но в последние годы, благодаря льготной ипотеке и снижению ключевой ставки ЦБ, рынок недвижимости пережил настоящий бум: только за 2020-2021 годы квартиры выросли в цене в полтора-два раза. Не исключением стала и Тверская область.

В первом квартале 2022 года в Тверской области цены на недвижимость продолжили расти ударными темпами. Новые квартиры подорожали ещё на 15,2% (данные Тверьстата). Вторичка - на 13,7%. Во второй половине года рост цен на недвижимость замедлился. Но все понимают, что на уровень, близкий к допандемийному, стоимость заветных квадратов уже не вернётся никогда.

Многим семьям приходится снимать жильё. Однако, как выяснили специалисты, в Тверской области позволить себе аренду жилья могут менее трети жителей. Это выводы аналитиков «РИА Рейтинг».

КВАРТИРА В АРЕНДУ

Тверская область в общем рейтинге регионов РФ по возможности арендовать квартиру оказалась на 61-м месте (в исследование вошли 85 регионов). Аналитики считают, что позволить себе снять квартиру в Тверской области могут лишь семьи, чей ежемесячный доход составляет не менее 90,8 тысячи рублей, или минимум 45,4 тысячи дохода на каждого взрослого. Таких семей у нас 31,8%.

Отметим, что средняя зарплата в Тверской области ниже этой цифры и составила 43 169 рублей (данные за январь-август 2022 года).

Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% - на прочие расходы.

Посчитаем. Прожиточный минимум взрослого трудоспособного человека в Тверской области - 14 565 рублей, ребёнка - 13 606 рублей. За вычетом всех прожиточных минимумов от 90,8 тысячи рублей останется 34 458 рублей.

70% от этой суммы - 24 120,6 рубля. Эти деньги и пойдут на съём квартиры (цена аренды адекватная, если верить сайтам объявлений). Соответственно, на нужды, превышающие прожиточный минимум, у семьи остаётся порядка 10 337 рублей - не до жиру.

А ПОЧЁМ СВОЁ ЖИЛЬЁ?

Актуальные цены на покупку жилья в регионе приводит Тверьстат. В третьем квартале 2022 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Тверской области составила 81 236 рублей.

Значит, новая двушка в 62 кв. м площади обойдётся в среднем в 5 млн 036 тыс. 632 рубля. В Твери, конечно, будет подороже. Средняя цена квадрата на вторичке - 81 602 рубля. Такая же двушка обойдётся в 5 млн 059 тыс. 324 рубля.

В покупку можно вложить материнский капитал - 693,1 тысячи рублей. Если далее ежемесячно откладывать на квартиру сумму, равную цене аренды жилья (24 120,6 рубля), семье понадобится 17,4 года, чтобы накопить на небольшую двухкомнатную квартиру, и это без учёта инфляции и изменения цен на рынке недвижимости.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Какой процент жителей региона может позволить себе аренду квартиры и минимальный доход, необходимый для аренды жилья:

Вологодская область – 43,7% и 79,4 тыс. руб.

Московская область – 36,3% и 112,5 тыс. руб.

Ярославская область – 35,9% и 77 тыс. руб.

Новгородская область – 34,5% и 11,8 тыс. руб.

Тверская область – 31,8% и 90,8 тыс. руб.

Псковская область – 30,1% и 71,4 тыс. руб.

Смоленская область – 28,6% и 75,3 тыс. руб.