Не оценили: «Труба для подслушивания» возмутила жителей Ржева

Дело - труба! Фото: vk.com/home_rzhev, vk.com/blacklist_rzhev/Андрей Клубничкин

Ржев шумит. Горожане обсуждают диковину - «трубу для подслушивания». Таковая на днях появилась в местном парке Подпольщиков, который благоустраивают по инициативе самих горожан. Обсуждение бурное и уже просочилось в СМИ.

«Трубу для подслушивания» установили в детской зоне парка. Представляет собой эта конструкция, собственно, трубу. Этакий огромный стетоскоп, акустический локатор, слуховой аппарат наподобие тех, с помощью которых до появления радаров обнаруживали самолёты. Высотой чуть более четырёх метров и с двумя раструбами на концах. Маленький раструб внизу (взрослому человеку будет ниже пояса, но для детей удобный), большой наверху. Труба не статична - вертится. Можно направить куда хочешь.

Труба для подслушивания. Фото: zakupki.gov.ru, проектная документация

Тем временем горожане гадают, зачем она им. Кричать туда, направив в сторону горадминистрации? И высказывают недовольство: «Придумывают всякую ерунду для освоения денег…» Названия неблагозвучные дают. «Пердофоном» окрестили, да простят нас читатели. И ведь наверняка приживётся сие народное название.

Ей-богу, просто так, от чистой души, а не по просьбе чиновников, захотелось за перд… несчастную трубу, то есть, заступиться.

«Лучше б дороги да свет в городе отремонтировали!» - возмущён народ.

Да. Ценность хороших дорог и освещения сложно оспорить. Но почему благоустройство не важно? Конечно, денег оно стоит немалых.

93 млн 137 тыс. 490 рублей - стоимость всего проекта благоустройства парка Подпольщиков с частью набережной Волги между Старым и Новым мостами. Обсуждаемая нами труба обошлась в 253 500 рублей. Сюда входит стоимость работ по изготовлению трубы, оборудованию бетонного фундамента, установке конструкции, укреплению её щебнем и так далее. Такие нынче цены, что делать (вспомните, сколько огурцы в магазине стоят). Кстати, на одном из интернет-сайтов мы нашли в продаже похожую трубу для оборудования детской площадки. Так цена там была 472 тысячи рублей.

Да и денежки, потраченные на парк, целевые были, федеральные. С проектом благоустройства парка Подпольщиков город выиграл в конкурсе Минстроя РФ и получил грантовую поддержку.

Это, кстати, тот редкий случай, когда на местах действительно пошевелились и что-то сделали, чтобы получить деньги. Плохо, что ли? Кроме того, проект благоустройства парка рассматривался на общественных слушаниях весной 2021 года. Интересно, принимали ли в них участие те, кто сегодня критикует сделанное?

Конечно, любое благоустройство, кроме утилитарной стороны, - это ещё и вкусовщина. Тут «трубу для подслушивания» тоже поносят. Но если посмотреть на проект площадки в целом, вся она выдержана в едином стиле. Не шедевр, но интересно и для нашей глубинки современно. Здесь есть разные нетривиальные качели-карусели, ксилофон, «звуковое колесо» (внутри него песок, колесо крутишь - и оно звуки всякие издаёт). Ну и, собственно, труба.

Ржевские дети такого в городе ещё не видели. Ксилофон и колесо так вообще отлично: шуметь «цветы жизни» любят, так пусть на улице выплёскивают эту энергию, а не дома. Ну а что до трубы, то она, кстати, всё-таки именно для подслушивания создана.

- Кричать туда тоже можно. Но сделана труба, чтобы слушать - пение птиц, звуки города. Она звук усиливает, - рассказал «КП»-Тверь» первый замглавы администрации Ржевского муниципального округа Николай Берлизов. - Труба установлена в зоне детского отдыха. Поэтому и раструб, к которому нужно прикладывать ухо, расположен так низко: чтобы детям было удобно. Кроме трубы там ещё много чего интересного. Двухуровневые качели, например. Чтобы маленький ребёнок мог на них с мамой или папой качаться. Или лавочка закрытая, очень интересная, современная, такие в Москве делают. У нас я их не видел.

Вообще, отмечает чиновник, проект благоустройства парка очень серьёзный.

- Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому все решения по парку были отданы на разработку профессионалам, - говорит Николай Берлизов. - Они сделали единую архитектурную концепцию, продумали взаимосвязь объектов. Было разработано много зон: детская и спортивная площадки с соответствующим оборудованием, прогулочные зоны, зоны отдыха.

Отметим, что Ржев - город героической истории и воинской славы. И почти всё интересное, что здесь есть, так или иначе создано в память о героях Великой Отечественной. Что, безусловно, справедливо. Но должно же быть и ещё что-то? Места, где можно просто погулять, отдохнуть, посидеть с детьми. И разве плохо, что движение в этом направлении началось?

Ну а всем, кому пришлось это благоустройство не по душе, наш совет. Пойдите к трубе и послушайте щебетание птичек - в ясную погоду они уже славно поют, весну кликают. А не поможет, так гаркните в эту трубу от души, да погромче. Глядишь, и отляжет…