Реновация среднего специального образования: Тверской опыт

Одной из тем двусторонней встречи стало развитие среднего профессионального образования в регионе. Фото: kremlin.ru

7 ноября в Конаково приезжал президент страны. Вместе с губернатором Игорем Руденей посмотрел, как идет стройка на «Волжском море» - новом туристко-рекреационном кластере. Позже была двусторонняя встреча, одной из тем которой стало развитие среднего профессионального образования в регионе.

Игорь Руденя рассказал, что регион провел модернизацию системы профессионально-технического образования, которая перешла уже в формат учебно-образовательных кластеров. Их сейчас в Верхневолжье уже десять. Как правило, каждый техникум и каждое ПТУ прикреплены к «шефам» - производственным предприятиям. Обеспечена практика на современных производствах.

Сообщил губернатор и о планах в этом направлении: в Конаковском районе будет создан еще один образовательный кластер: здесь уже есть колледж, где готовят специалистов сферы энергетики.

Конаковская ГРЭС тесно сотрудничает с Конаковским энергетическим колледжем. Это может стать платформой для формирования образовательного кластера по подготовке квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса нашего региона.

Именно такая модель - когда конкретное предприятие является, по сути, заказчиком новых кадров - представляется сегодня наиболее эффективной.

Губернатор обратился к президенту с вопросом о возможности Правительству РФ совместно с субъектами разработать программы поддержки и реновации среднего профессионального образования. Как пример глава региона привел возможность получения профессии молодыми людьми еще до службы в армии, чтобы по возвращении домой они уже могли работать по выбранной специальности.

«Хорошо. Обсудим», - сказал Президент РФ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей ЦУРКАН, директор Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, председатель совета директоров учреждений профессионального образования Тверской области:

- Предложения в сфере развития среднего специального образования, высказанные на встрече, созвучны духу времени и будут способствовать его дальнейшей ориентации на нужды реальной экономики.

Сегодня специалисты со средним профессиональным образованием, люди, у которых в руках ремесло, повсеместно чрезвычайно востребованы. Идея дальнейшего сближения учреждений профессионального образования и предприятий, высказанная на встрече, поможет готовить специалистов, отвечающих потребностям конкретного производства.

В регионе такая работа последние несколько лет ведется планомерно.

В Тверской области создано и успешно функционируют 10 учебно-производственных кластеров, в которые наряду со средними и высшими учебными заведениями входят предприятия, бизнес. Мы активно привлекаем к проблеме подготовки кадров бизнес и производства. Практическое обучение переносится на базы предприятий, это ответ на конкретный запрос работодателей, подготовка наших выпускников по конкретным компетенциям, которые нужны сегодня и завтра на предприятиях.

С местными районными училищами и колледжами успешно сотрудничают в этом направлении «Лукойл» в Торжке, вагонзавод в Твери и др.

Оксана ВИКТОРОВА, директор Бежецкого промышленно-экономического колледжа:

- Систему, озвученную на встрече, на базе нашего колледжа внедряем последние пять лет. Мы плотно сотрудничаем в рамках заключенных договоров с 38 предприятиями региона. Для них готовим кадры.

Набор учащихся на специальности формируется исходя из запросов работодателей, сформированных в заявках на предстоящий год. Ребята проходят практику на данных предприятиях, потом выходят туда на работу. 65% процентов выпускников трудоустраивается - это очень хороший показатель.