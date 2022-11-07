Владимир Путин посетил стройплощадку речного порта в Тверской области

Президенту на стройплощадке речного порта представили объемный макет того, как там всё обустроят. Фото: ПТО

7 ноября Президент России Владимир Путин посетил Тверскую область и осмотрел площадку строительства речного порта в Завидово. Этот объект входит инфраструктуру туристско-рекреационного кластера «Волжское море», который создается в регионе.

В осмотре также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя и гендиректор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Проект туристического кластера «Волжское море» реализуется в особой экономической зоне «Завидово» с 2015 года. В его состав войдут гостиницы, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений (с аквапарком), горнолыжный круглогодичный склон, детский парк и некоторые другие объекты.

В настоящее время строятся пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Уже введены в эксплуатацию часть дорожной инфраструктуры - подъезд к реке Шоша, а также водозаборный узел.

Вид сверху на порт в Завидово. Фото: ПТО

Новый портовый комплекс позволит одновременно принимать до семи круизных судов, среднесуточный пассажирооборот превысит тысячу человек. Вне навигационного периода на зимней стоянке в порту смогут находиться около пяти круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных судов.

После реализации проекта время в пути из Москвы до курорта составит не более 1 часа 20 минут, что позволит существенно увеличить поток туристов в регион.