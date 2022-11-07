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Общество7 ноября 2022 14:44

Владимир Путин посетил стройплощадку речного порта в Тверской области

Объект входит в кластер "Волжское море"
Алексей АНДРЕЕВ
Президенту на стройплощадке речного порта представили объемный макет того, как там всё обустроят.

Президенту на стройплощадке речного порта представили объемный макет того, как там всё обустроят.

Фото: ПТО

7 ноября Президент России Владимир Путин посетил Тверскую область и осмотрел площадку строительства речного порта в Завидово. Этот объект входит инфраструктуру туристско-рекреационного кластера «Волжское море», который создается в регионе.

В осмотре также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя и гендиректор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Проект туристического кластера «Волжское море» реализуется в особой экономической зоне «Завидово» с 2015 года. В его состав войдут гостиницы, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений (с аквапарком), горнолыжный круглогодичный склон, детский парк и некоторые другие объекты.

В настоящее время строятся пассажирский порт, здание речного вокзала, примыкающая железнодорожная ветка. Уже введены в эксплуатацию часть дорожной инфраструктуры - подъезд к реке Шоша, а также водозаборный узел.

Вид сверху на порт в Завидово.

Вид сверху на порт в Завидово.

Фото: ПТО

Новый портовый комплекс позволит одновременно принимать до семи круизных судов, среднесуточный пассажирооборот превысит тысячу человек. Вне навигационного периода на зимней стоянке в порту смогут находиться около пяти круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных судов.

После реализации проекта время в пути из Москвы до курорта составит не более 1 часа 20 минут, что позволит существенно увеличить поток туристов в регион.

С другого ракурса.

С другого ракурса.

Фото: ПТО

КАРТИНА ДНЯИгорь РУДЕНЯ