Сколько раз в Твери отключат воду и тепло в 2023 году, кому помогут деньгами, где отремонтируют тротуары

Как будет жить областная столица в 2023 году? Фото: Виктория ТУШКОВА

Администрация Твери внесла изменения сразу в несколько муниципальных программ, содержащих планы экономического развития города, развития сферы ЖКХ, социальной сферы и других.

Проштудировав документы, рассказываем, как, согласно данным программам, мы будем жить в 2023 году.

СКОЛЬКО РАЗ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ, ТЕПЛО И ВОДУ

В 2023 году, согласно обновлённой программе «Коммунальное хозяйство города Твери», жителям областного центра в связи с различными коммунальными авариями могут отключить:

- отопление - 949 раз (на 2022 год был такой же плановый показатель), по 4,7 раза за отопительный сезон в сутки, при продолжительности отопительного сезона 200 дней;

- воду - 266 раз, 0,7 раза в сутки (на 2022 год число возможных отключений было выше - 283 раза);

- электричество - 1010 раз, 2,8 раза в сутки (на 2022 год - 1011 раз).

На развитие коммунальной инфраструктуры в городе в 2022 году должны потратить 131 млн 906 тыс. 900 рублей, а в 2023-м - почти в три раза больше: 394 млн 004 тыс. 700 рублей.

ОТРЕМОНТИРУЮТ ТРОТУАРЫ

Согласно программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт» на 2021-2026 годы, в Твери в 2023 году отремонтируют 13 км дорог и тротуаров.

Тротуары отремонтируют:

- на набережной Афанасия Никитина - на участке от улицы Благоева до Артиллерийского переулка;

- на проспекте Победы - от Волоколамского проспекта до улицы Лукина по чётной стороне;

- на проспекте Чайковского - от ул. Коробкова до пл. Капошвара по нечётной стороне;

- на Тверском проспекте - от Нового моста до ул. Желябова;

- на Свободном переулке - от ул. Советской до набережной Степана Разина.

Кроме того, на дорогах города установят шесть новых светофоров (умные они будут или нет, не сообщается).

МАЛОИМУЩИМ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

Согласно программе «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, малоимущих и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут поддерживать деньгами, а также окажут натуральную помощь.

4 000 рублей - средний размер адресной денежной помощи малообеспеченным горожанам. Сумма не изменилась. Такую помощь за год получат 205 человек.

10 000 рублей - средний размер денежной адресной помощи горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, 1942 человека получат адресную помощь в виде подарочных наборов.

КОМУ ЕЩЁ ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ

Финансовые выплаты также получат:

45 ветеранов боевых действий, заработавших на службе инвалидность. Каждый ветеран должен получить по 24 240 рублей (бюджет на 2023 год - 1 млн 90 тыс. 800 рублей).

240 пенсионеров, удостоенных почётных званий в социальной сфере, - по 18 180 рублей ежегодно, или по 1 515 рублей в месяц (годовой бюджет - 4 млн 363 тыс. 200 руб.).

45 тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов - порядка 4 444 рублей соцподдержки в год каждому (годовой бюджет - 200 000 рублей).

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

20 школьников, участвующих в олимпиадах и научно-исследовательской деятельности, получат по 5 тысяч рублей (годовой бюджет - 100 тысяч рублей).

108 детей, имеющих достижения в области культуры, физкультуры и спорта, - около 5 093 рублей в год (бюджет на 2023 год - 550 тысяч рублей).

БИЗНЕСМЕНОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ, А ЛАРЬКОВ ОСТАНЕТСЯ СТОЛЬКО ЖЕ

Согласно программе «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должно вырасти.

В 2022 году на 10 тысяч населения у нас приходится 547,5 объекта МСП. В 2023 году таковых должно стать 554,2 на 10 тысяч населения.

Также в программе обозначено, что в 2023 году в Твери будет организовано 880 ярмарок (за 2022 год - 867 ярмарок).

Количество нестационарных торговых объектов в городе не изменится - 717.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ

Согласно антитеррористической муниципальной программе, на профилактику терроризма и экстремизма в Твери в 2023 году будет потрачено 1 млн 725 тыс. рублей (в 2022 году - 3 млн 941 тыс. 300 руб.).

Из этой суммы на обеспечение инженерно-техническими средствами антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей направят 1 млн 690 тыс. рублей. Остальные средства пойдут на организацию различных мероприятий и изготовление печатной продукции.