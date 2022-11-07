Сколько раз в Твери отключат воду и тепло в 2023 году, кому помогут деньгами, где отремонтируют тротуары

Как будет жить областная столица в 2023 году?
Фото: Виктория ТУШКОВА
Администрация Твери внесла изменения сразу в несколько муниципальных программ, содержащих планы экономического развития города, развития сферы ЖКХ, социальной сферы и других.
Проштудировав документы, рассказываем, как, согласно данным программам, мы будем жить в 2023 году.
В 2023 году, согласно обновлённой программе «Коммунальное хозяйство города Твери», жителям областного центра в связи с различными коммунальными авариями могут отключить:
- отопление - 949 раз (на 2022 год был такой же плановый показатель), по 4,7 раза за отопительный сезон в сутки, при продолжительности отопительного сезона 200 дней;
- воду - 266 раз, 0,7 раза в сутки (на 2022 год число возможных отключений было выше - 283 раза);
- электричество - 1010 раз, 2,8 раза в сутки (на 2022 год - 1011 раз).
На развитие коммунальной инфраструктуры в городе в 2022 году должны потратить 131 млн 906 тыс. 900 рублей, а в 2023-м - почти в три раза больше: 394 млн 004 тыс. 700 рублей.
Согласно программе «Дорожное хозяйство и общественный транспорт» на 2021-2026 годы, в Твери в 2023 году отремонтируют 13 км дорог и тротуаров.
Тротуары отремонтируют:
- на набережной Афанасия Никитина - на участке от улицы Благоева до Артиллерийского переулка;
- на проспекте Победы - от Волоколамского проспекта до улицы Лукина по чётной стороне;
- на проспекте Чайковского - от ул. Коробкова до пл. Капошвара по нечётной стороне;
- на Тверском проспекте - от Нового моста до ул. Желябова;
- на Свободном переулке - от ул. Советской до набережной Степана Разина.
Кроме того, на дорогах города установят шесть новых светофоров (умные они будут или нет, не сообщается).
Согласно программе «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, малоимущих и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, будут поддерживать деньгами, а также окажут натуральную помощь.
4 000 рублей - средний размер адресной денежной помощи малообеспеченным горожанам. Сумма не изменилась. Такую помощь за год получат 205 человек.
10 000 рублей - средний размер денежной адресной помощи горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Кроме того, 1942 человека получат адресную помощь в виде подарочных наборов.
Финансовые выплаты также получат:
45 ветеранов боевых действий, заработавших на службе инвалидность. Каждый ветеран должен получить по 24 240 рублей (бюджет на 2023 год - 1 млн 90 тыс. 800 рублей).
240 пенсионеров, удостоенных почётных званий в социальной сфере, - по 18 180 рублей ежегодно, или по 1 515 рублей в месяц (годовой бюджет - 4 млн 363 тыс. 200 руб.).
45 тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов - порядка 4 444 рублей соцподдержки в год каждому (годовой бюджет - 200 000 рублей).
20 школьников, участвующих в олимпиадах и научно-исследовательской деятельности, получат по 5 тысяч рублей (годовой бюджет - 100 тысяч рублей).
108 детей, имеющих достижения в области культуры, физкультуры и спорта, - около 5 093 рублей в год (бюджет на 2023 год - 550 тысяч рублей).
Согласно программе «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должно вырасти.
В 2022 году на 10 тысяч населения у нас приходится 547,5 объекта МСП. В 2023 году таковых должно стать 554,2 на 10 тысяч населения.
Также в программе обозначено, что в 2023 году в Твери будет организовано 880 ярмарок (за 2022 год - 867 ярмарок).
Количество нестационарных торговых объектов в городе не изменится - 717.
Согласно антитеррористической муниципальной программе, на профилактику терроризма и экстремизма в Твери в 2023 году будет потрачено 1 млн 725 тыс. рублей (в 2022 году - 3 млн 941 тыс. 300 руб.).
Из этой суммы на обеспечение инженерно-техническими средствами антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей направят 1 млн 690 тыс. рублей. Остальные средства пойдут на организацию различных мероприятий и изготовление печатной продукции.