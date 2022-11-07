Следственные изоляторы Тверской области заполнены на 94% от лимита, в исправительных колониях свободнее

В нашем регионе немало мест отбывания уголовных сроков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Если кто не в курсе, первый тюремный каменный замок на Тверской земле построили в 1768 году в Ржеве при правлении императрицы Екатерины II. А первыми его арестантами стали беглые крепостные крестьяне. К концу XIX века в Тверской губернии было 13 мест заключения, рассчитанных на 1696 арестантов. Сейчас в нашем регионе - три следственных изолятора (СИЗО), семь исправительных колоний (ИК), два лечебных исправительных учреждения. Недавно на коллегии областного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) огласили, сколько людей отбывает наказание в регионе, и в целом подвели промежуточные итоги года.

Сколько сидит

УФСИН представило данные, актуальные на 1 октября.

Согласно им, всего в регионе численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах лишения свободы составила 6635 человек. Это 78,3% от лимита содержания в 8474 человека, если следовать математической логике.

При этом в СИЗО содержатся 1277 человек, или 94% от лимита.

Коридор первого этажа в СИЗО-1 в Твери (снимок 2017 года). Фото: Василий ХОДАРЕВ

Три участка, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ), позволяют разместить до 132 осужденных к принудительным работам. Такой вид наказания в России применяется с 1 января 2017 года. В Твери УФИЦ заработал с февраля 2022 года. Всего за 9 месяцев через УФИЦ прошло 257 осужденных.

Численность осужденных и обвиняемых, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН на 1 октября 2022-го, составила 4597 человек.

За девять месяцев года за передачу либо попытку передачи подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных предметов задержано 13 граждан, к административной ответственности привлечено 11 человек, еще двое ожидают решения суда.

Количество осужденных, занятых в ИК оплачиваемым трудом, составило 3427 человек.

По состоянию на 1 октября учреждениями уголовно-исправительной системы Тверской области произведено продукции и оказано услуг на сумму свыше 457 млн 631 тыс. рублей.

Где сидят

Напомним, где находятся учреждения УФСИН на территории нашего региона.

СИЗО-1 расположено в Твери на улице Вагжанова, 141 (несколько лет назад там побывал корреспондент "КП"-Тверь"). СИЗО-2 - в Кашине на улице Красной, 31. СИЗО-3 - в Ржеве на Зубцовском шоссе, 22.

Исправительные колонии находятся в Твери (ИК-1 в Больших Перемерках), Торжке (ИК-4), Вышнем Волочке (ИК-5), Бежецке (ИК-6), Ржеве (ИК-7), Нелидовском округе (ИК-9 в деревне Монино), Калининском районе (ИК-10 в поселке Металлистов).

Вид на ИК-1 в Больших Перемерках в Твери. Фото: Архив "КП"

Лечебные исправительные учреждения расположены в деревне Михайловское Бологовского района (ЛИУ-3), в поселке Костюшино Андреапольского округа (ЛИУ-8).

Известные сидельцы

Как видите, мест заключения и отбывания наказания у нас немало. Сидели в Верхневолжье и известные люди. Всех не вспомним, но некоторых отметим.

На заре лихих 90-х в стране грянул августовский путч, завершившийся упразднением СССР. Членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) тогда доставили в Кашин и посадили в местное СИЗО.

Членов ГКЧП - Янаева, Стародубцева, Язова, Крючкова, Павлова и Тезякова - привезли на черных «Волгах», без наручников (подробности читайте в материале "КП"-Тверь").

Еще один высокопоставленный чиновник отсидел у нас в регионе совсем недавно. Конечно же, имеется в виду экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Его, напомним, осудили за получение взятки в два миллиона долларов (130 млн рублей по тогдашнему курсу). 15 декабря 2017 года ему вынесли приговор: 8 лет «строгача», штраф в 130 млн рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение 8 лет с момента освобождения.

Отбывал срок экс-министр в ИК-1 в Больших Перемерках в Твери. Из-за гипертонии от тяжёлой работы Улюкаева освободили. За решёткой бывший министр экономического развития работал в интеллигентной должности - тюремным библиотекарем, сочинял стихи... Вышел в итоге досрочно после пяти лет отбывания наказания.