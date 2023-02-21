Губернатор Игорь Руденя: решения, озвученные Президентом в Послании Федеральному Собранию, важны для развития потенциала тверского региона и страны

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, участники специальной военной операции, общественные деятели. Фото: ПТО

21 февраля Президент России выступил с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. В ходе Послания Президент традиционно обозначил основные направления внутренней и внешней политики государства, стратегические цели, приоритеты социально-экономического развития России.

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, участники специальной военной операции, общественные деятели.

Игорь Руденя прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию РФ, подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов.

«Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов», – прокомментировал глава Тверской области.