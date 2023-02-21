Председатель Законодательного Собрания Тверской области: «Послание Президента ставит новые задачи по развитию страны и регионов, поддержке жителей»

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев принял участие в церемонии оглашения Послания Президента Федеральному Собранию РФ, прошедшей 21 февраля в Москве.

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, участники специальной военной операции, общественные деятели. Сергей Голубев прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию РФ:

- Значительная часть Послания Президента была посвящена специальной военной операции и ее причинам. Президент подчеркнул, что мы отстаиваем свою независимость и суверенитет, что победить нашу страну невозможно, Россия ответит на любые вызовы, и все задачи СВО будут выполнены. Поставлены задачи по укреплению Вооруженных сил и оснащению их современной военной техникой.

Президент сказал о необходимости усиления поддержки участников СВО и поручил создать государственный фонд для адресной персональной помощи ветеранам и семьям погибших во время спецоперации. Его структуры должны быть развернуты во всех регионах страны. Тверская область, Губернатор Игорь Руденя системно занимается поддержкой участников СВО и членов их семей, и эта работа в нашем регионе обязательно будет продолжена. В Послании поставлены новые задачи по развитию экономики, поддержке малого бизнеса, развитию дорожной сети, продлению программы социальной газификации для граждан. Все это важные направления, которым уделяется особое внимание в Тверской области. Президент выступил с инициативой, согласно которой, начиная с этого года, российские компании могут уменьшить налог на прибыль, если покупают продукцию российских ИТ-компаний.

Важный блок Послания - меры по поддержке семьи, материнства и детства. Предложено увеличить налоговый вычет за образование и лечение детей, расширить материнский капитал на новые регионы России для детей, которые родились не раньше 2007 года. В нашей области действует комплексная система мер поддержки материнства и детства, и с каждым годом она расширяется.

В Послании Федеральному собранию Президент выделил приоритеты региональной политики. Регионы в 2023 году могут получить новый механизм для получения заимствований из федерального бюджета — специальные казначейские кредиты, которые можно будет тратить на инфраструктуру сверх лимитов бюджетных обязательств. Анонсировано выделение средств на обновление общественного транспорта в малых городах и сельских территориях, продолжение программ по экологии и развитию системы обращения с ТКО.

В целом Послание Президента дает четкую оценку СВО и ставит новые задачи по развитию страны и ее регионов, поддержке жителей. Тверская область готова к выполнению этих задач.