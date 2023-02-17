Кимры - территория динамичного развития

Во время рабочей поездки парламентарии осмотрели промышленные объекты. Фото: ЗСТО

«Парламентский день» в Кимрах 16 февраля начался у парламентариев с посещения и осмотра фельдшерско-акушерского пункта в деревне Устиново. В прошлом году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы» здесь был установлен быстровозводимый ФАП - современное модульное здание с собственной котельной, водоснабжением, видеонаблюдением и выходом в Интернет. Сегодня в Устиновском ФАП обслуживается 355 пациентов из числа постоянно проживающего населения, причем в летний период количество пациентов возрастает кратно.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Депутаты осмотрели спортивную площадку и игровой комплекс на территории деревни Устиново. Спортивная площадка была установлена в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив. Цена вопроса – чуть более 663 тысяч рублей, из которых большую часть (593 тыс.) выделил областной бюджет. Остальные средства собрали жители (30 тыс. рублей), спонсоры и местный бюджет. В итоге жители деревни получили современный спортивный объект, включающий десять различных тренажеров, установленных на основании из резинового покрытия. Люди довольны – есть где заниматься спортом и даже проводить небольшие состязания. А вот игровой комплекс «Детский городок», открытый в августе прошлого года - это подарок губернатора для самых маленьких жителей Устиново. Со своей стороны администрация поселения подготовила площадку-основание для размещения игрового комплекса, установила уличное освещение и систему видеонаблюдения. По мнению областных парламентариев, Устиново – хороший пример заботы о людях, чтобы жители села имели те же возможности и то же качество жизни, что и в городе.

Далее – знакомство с Центром патриотического воспитания имени А.Н. Туполева. Сам Центр был создан на родине знаменитого авиаконструктора на базе Устиновской средней школы в 2015 году. Основные направления его деятельности - патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание.

В марте 2017 года был проведён ремонт и реконструкция музея. Как отмечает директор «Центра Туполева» Андрей Митченко, на протяжении последних пяти лет в школах Кимрского района и в самом Центре регулярно проводятся «Туполевские чтения», а на мемориале ежегодно в день рождения авиаконструктора проходит торжественный прием учащихся Ильинской средней школы в отряд «Юные туполевцы».

Ознакомившись с работой «Центра Туполева», парламентарии возложили цветы к мемориалу выдающегося авиаконструктора.

Непосредственно в Кимрах депутаты посетили строящуюся детскую поликлинику №1 (Борковское шоссе).

Здание возводится в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021-2025 годы». Строительство поликлиники находится в завершающей стадии. Поликлиника станет частью медицинского городка и рассчитана на 200 посещений в смену. Также в Кимрах строится поликлиника №2 на улице Южной.

Помимо строительства объектов здравоохранения в Кимрах продолжаются работы по благоустройству городских территорий. Хороший пример - набережная Фадеева, благоустройство которой было завершено осенью 2022 года.

- Безусловно, Кимрский муниципальный округ динамично развивается. Радуют темпы дорожного строительства - те же дороги на Дубну и Тверь в хорошем состоянии. С приходом на территорию Кимрской агломерации «Транспорта Верхневолжья» кимряки получили новое качество транспортных услуг. Завершается строительство двух новых детских поликлиник, причем столь масштабного ввода объектов даже старожилы не припомнят. В целом Кимрский муниципальный округ показывает высокие темпы развития как в промышленности, так и в социальной инфраструктуре. По итогу это и комфортная, качественная среда, и привлекательность для работы в городе и, и сбалансированная налоговая база, - считает сенатор Российской Федерации Андрей Епишин, который принял активное участие в мероприятиях «Парламентского дня».

В Кимрах депутаты посетили строящуюся детскую поликлинику. Фото: ЗСТО

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

Важной его частью стало посещение АО «Савеловский технопарк». Предприятие нового технопарка будет специализироваться на выпуске сверхтвердых материалов. В настоящее время частный инвестор занимается ремонтом цехов. Уже готовы фундаменты под установку прессов для синтеза продукции, которая используется в производстве микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем, нейрохирургии, космической и горнорудной промышленности.

Предполагается, что резидентами «Савеловского технопарка» смогут стать порядка 19 предприятий.

Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022 Губернатором Игорем Руденей и инвестором. Запланировано создать свыше 1500 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций к 2026 году составит свыше 5 млрд. рублей. В настоящее время АО «Савеловский технопарк» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области в сфере импортозамещения.

Также парламентарии побывали на еще одном производственном объекте Кимрского муниципального округа – ООО «Белогородская судоверфь». Сегодня на заводе работают порядка 100 человек. Есть свой технический отдел, который занимается доработкой рабочей документации под условия верфи и сопровождением. Завод оказывает услуги по комплексному ремонту ДРК, проводит дефектацию судов методом неразрушающего контроля - ультразвуком.

В среднем за год на предприятии ремонтируется около 40 судов различного назначения (баржи, буксиры, сухогрузы, теплоходы).

- Очень важно, что сегодня возрождается территория Савёловского машиностроительного завода. Сейчас туда заходят инвесторы, будет полноценный технопарк. Уже в ближайшее время появится оборудование, начнется производство очень нужной для нашей страны продукции. На «Белогородской судоверфи» также есть перспективы развития. Образование Кимрского муниципального округа – это не только организационные меры в связи с объединением города и района, но и безусловная поддержка и участие в федеральных и региональных проектах промышленных предприятий, - уверен председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Завершился «Парламентский день» встречей депутатов Законодательного Собрания с их коллегами - депутатами Думы Кимрского муниципального округа. Фото: ЗСТО

ДЕЛА ПАРЛАМЕНТСКИЕ

В рамках «Парламентского дня» в Кимрском муниципальном округе состоялось заседание постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству. Депутаты обсудили результаты деятельности регионального фонда развития промышленности в рамках реализации закона «О промышленной политике на территории Тверской области» и рассмотрели изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области».

Члены комитета поддержали законодательную инициативу Губернатора Игоря Рудени по внесению изменений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тверской области». Принятие данного законопроекта направлено на регулирование сферы деятельности малого и среднего предпринимательства и обеспечивает приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Завершился «Парламентский день» встречей депутатов Законодательного Собрания с их коллегами - депутатами Думы Кимрского муниципального округа. В формате диалога парламентарии обсудили актуальные вопросы развития муниципального образования в его новом административном статусе.

- Форма выездных «Парламентских дней» у нас работает уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовала. У депутатов, досконально знающих ситуацию в своих избирательных округах, к сожалению, не всегда есть возможность побывать «у соседей». Также отмечу, что в работе «Парламентских дней» участвуют депутаты не только от партии «Единая Россия», но и представители других партийных фракций областного парламента. Уверен, что целенаправленные совместные поездки депутатов полезны, прежде всего, с точки зрения понимания проблематики посещаемых территорий и поддержки тех предложений, которые есть у местной власти, - подвел итог председатель областного парламента Сергей Голубев.