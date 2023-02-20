Ячневые да овсяные, простые да с припёком: Как в Тверской губернии готовили блины и праздновали Масленицу

Время налечь на блины - Масленица на дворе! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Масленичная неделя началась! Продлится она до 26 февраля, и, если вы планируете держать Великий пост (начнётся он 27 февраля и закончится лишь 15 апреля), время налечь на блины! А не планируете поститься - так тоже налегайте, что вам мешает?

Нынче с блинами просто: купил в магазине готовую блинную смесь на пшеничной муке, воды добавил - пеки не хочу. Но это для ленивых. А вот настоящие, душевные русские блины - другое дело. В стародавние времена на Тверской земле их, кстати, пекли по-разному.

БЛИНУ РОТ РАДУЕТСЯ!

- Делали в Тверской губернии блины ячневые, гречневые, овсяные, ржаные, пшеничные, - рассказала «КП»-Тверь» заведующая сектором народного творчества Детского музейного центра Тверского государственного объединённого музея Полина Грановская. - Натолкут крупу, какая была, и пекут. А подавали их с ухой, грибами, топлёным маслом, пареной брусникой.

Особо вкусно и питательно - блины с припёком, которые тоже можно считать нашей тверской традицией. Это блины, к которым «припекали» какую-либо начинку. Сегодня такие блины хозяйки делают нечасто, а зря!

- Делать блины с припёком можно двумя способами. Первый, самый простой, - сразу замешать с припёком, начинкой, блинное тесто. Припёком может быть что угодно: творог, лук, грибы, ягоды, картофель. А второй вариант - традиционно вылить блинное тесто на сковороду и посыпать сверху припёком. Потом ещё залить сверху блинным тестом. Как чуть схватится, перевернуть. И тогда получится блин с припёком внутри, - делится мудростью Полина Грановская.

Об одном из рецептов традиционного блина с припёком мы расскажем ниже.

НЕ БЛИНОМ ЕДИНЫМ

- А вообще у нас в Масленицу не только блины ели, - отмечает Полина Грановская. - Угощались всем, что жирно да сдобно. Например, пекли самые разные пироги или драчёны - это блюдо наподобие запеканки или толстого блина, которое готовится из яиц, замешанных с крупой, мукой и разными начинками на молоке или простокваше.

А под конец масленичной недели ещё одна традиция в тверских сёлах была. Женщины собирались артелью и ходили по дворам, подъедали всё скоромное - всё равно в пост пропадёт! Можно взять на заметку и сегодня.

Остатки непригодившейся скоропортящейся скоромной пищи сжигали в последний день Масленицы.

- Женщины выливали в костер молоко и говорили детям: «Молока больше нет, не просите», - продолжает рассказ Полина Грановская. - Жгли также весь хлам - все те вещи, которые стали ненужными, старыми и восстановлению не подлежат. Таким образом прощались и с «хламом» в своей жизни.

МАСЛЕНИЧНЫЙ МУЖИК

А вот чучело масленичной бабы, оказывается, на Тверской земле не жгли. Эта традиция пришла к нам уже в советское время. Бабу-масленицу жгли в основном в южных губерниях. И где-то в 60-е годы прошлого века, когда традиции масленичных гуляний возобновились, произошло усреднение старых ритуалов. Так соломенная баба появилась и у нас.

- Исконно же у нас сжигали старое тележное колесо, обмазанное дёгтем и соломой, - образ солнца. Или же жгли старую смоляную бочку, - говорит Полина Грановская. - Но, например, в Весьегонских краях чучело тоже жгли. Только не бабы, а мужика. Его весело катали по деревне на лошади или на санях. А в конце праздника сжигали вместе с бочкой или колесом.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ТРАДИЦИОННЫЙ БЛИН С ПРИПЁКОМ

Делать будем блинчики с традиционными луковыми и грибными припёками. Для рецепта, приближенного к традиционному, нам понадобится:

750 г муки (пополам с пшеничной и овсяной (или ячневой),

950 мл топлёного молока,

3 яйца + 1 желток,

30 г свежих дрожжей,

5 ст. л. растопленного сливочного масла,

2 ст. л. сахара,

грибы для начинки (размороженные лесные грибы или свежие шампиньоны, если лесных не достать),

лук зелёный и репчатый для начинки.

Дрожжи разведите в полутора стаканах тёплой воды и подождите, пока они запенятся. Всыпьте половину муки и оставьте опару отдохнуть на 1 час в тёплом месте.

За это время возьмите 4 яйца и отделите желтки от белков. Все желтки разотрите с солью и сахаром.

Приготовьте начинку из грибов: просто обжарьте их с луком. Нарежьте по одной части зелёного и репчатого лука для второй начинки.

Как подойдёт опара, добавьте в неё желтки и растопленное масло. Затем потихоньку всыпьте оставшуюся муку.

Разведите тесто тёплым молоком. Консистенция должна быть наподобие хорошей сметаны. И оставьте в тёплом месте ещё на час. Тесто должно будет подняться. Размешайте его и подождите ещё полчаса.

Пока взбейте белки от трёх яиц в пену и добавьте в тесто. Размешайте, дайте ему немного отдохнуть и приступайте к жарке.

Для блинов с грибным припёком: вылейте тесто на сковороду, сверху на него выложите тонким слоем грибную начинку. Сверху распределите ещё немного теста. Подождите, пока блинчик хорошо прихватится, и переверните его. Можно не наливать сверху дополнительную порцию теста, а свернуть поджарившийся блин вдвое (чтобы начинка оказалась внутри), после чего ещё немного подпечь с двух сторон.

Для блинов с луковым припёком: пассеруйте на сковороде лук и залейте его блинным тестом. Жарьте блин как обычно.

Все должно выйти отлично. А если первый блин получится-таки комом - просто съешьте его, ведь он всё равно вкусный!

КАК ПОДГОТОВИТЬ СКОВОРОДУ ДЛЯ БЛИНОВ

Если у вас нет отдельной сковороды для блинов (которую, как известно, не моют с моющими средствами, а ополаскивают и протирают), для разового приготовления блинов можно подготовить любую другую вашу сковороду. Понадобятся соль, салфетка и подсолнечное масло.

Насыпьте в сковороду соль слоем толщиной 3-4 мм. Прокалите сковородку с солью на плите около 15 минут.

Высыпьте основную массу соли. Остатки, налипшие на стенки и дно, можно не трогать. Влейте в сковороду 1 столовую ложку подсолнечного масла и снова прокалите сковороду до дымки.

Снимите сковороду с огня и протрите её салфеткой. Готово, начинайте печь! Приятного аппетита!

НА ЗАМЕТКУ

Площадки тверских музеев станут местом проведения праздничных гуляний в масленичную неделю.

В Твери, в Детском музейном центре 25 февраля в 16:00 состоится семейный праздник «Масленица-блиноеда или золовкины посиделки».

Участники семейной этностудии «Матица» расскажут гостям масленичную сказку, участниками которой они станут. Детей, и взрослых будет развлекать и масленичный хулиган Петрушка со своим балаганом. Будут обрядовын песни и весёлые игры.

Запись по телефону: 45-71-76

Адрес: ул. Советская, д.3а

6+

Масленичные проограммы также готовят Архитектурно-этнографический музей «Василёво», Торопецкий, Осташковский и Краснохолмский краеведческие музеи, Музей Пушкина в Берново и другие филиалы Тверского государственного объединённого музея. Программу можно посмотреть на сайте ТГОМ.