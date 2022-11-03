В праздничные выходные Тверь ждёт хорошая погода

Погуляем! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ноябрь капризен, но иногда смягчается и дарит нам приятные сюрпризы.

- Праздничные выходные будут вполне благостные, - порадовала прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - За это мы благодарим антициклон. Но учтите, ночами будет подмораживать.

В День народного единства, 4 ноября, будет +1. В субботу, 5 ноября, +2, в воскресенье +3 градуса. Ночами до -3. Атмосферное давление чуть выше нормы: 754-760 мм. рт. ст.

Но самое главное - дождей не будет. На небе облачно с прояснениями - чудесная картина для ноября.

Однако в начале рабочей недели настроение у погоды вновь испортится. Будет тепло, но очень влажно. Виною тому североатлантический циклон. Прямо над нашим регионом он не пройдёт, но зацепит своими атмосферными фронтами.

В понедельник днём +4, во вторник +6, а в среду +7. Ночные температуры выйдут из минуса: 0…+1, а местами и до +3.

Дожди будут идти всю первую половину недели.

- В понедельник и вторник осадки будут потише, а в среду должны усилиться, - предупреждает Наталья Сердитова. - Обязательно берите с собой зонтики!

Долгосрочных прогнозов, как известно, порядочные метеорологи не дают, но если верить народным приметам, то зима раньше календарного срока в этом году к нам не явится. Ведь в стародавние времена о её скором приходе извещала погода 5 ноября. Если в этот день выпадал снег или град, то зиму ждали уже примерно через две недели. В этом году, похоже, зима к нам не торопится.

И не забудьте поздравить 5 ноября своих любимых мужей, отцов, сыновей и братьев. Это будет первая ноябрьская суббота, в которую празднуется Всемирный день мужчин!