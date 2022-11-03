Досуг в Твери с 3 по 9 ноября: Музыкальный калейдоскоп, рок, часы-раритеты и «Ночь искусств»

В Твери немало интересных событий впереди. К примеру, можно сходить на "Ночь искусств" в императорском путевом дворце. Фото: ТОКГ

КОНЦЕРТЫ

Память о Кобзоне, классика органа и волшебная феерия

Тверская филармония вновь готова радовать меломанов.

4 ноября в 18:00 на её сцене состоится концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. В представлении этот выдающийся эстрадный певец не нуждается.

Солисты и коллективы филармонии исполнят наиболее любимые песни из репертуара Иосифа Кобзона.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

6 ноября в 18:00 филармония приглашает на концерт лауреата конкурса "Органист года-2022" Юлии Лотовой «Корифеи барокко и классики романтизма».

В первой части программы она исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха и его современников Дитриха Букстехуде и Георга Фридриха Генделя.

Во втором отделении - таких классиков эпохи Романтизма, как Сезар Франк, Камил Сен-Санс, Луи Джеймс Альфред Лефебюр-Вели. Сюрприз вечера – сочинение самой Юлии Лотовой «Томашовские звоны». Это фантазия на польские духовные песни.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

7 ноября в 17:00 на сцене филармонии в дивном соединении музыки, песочной анимации и художественного чтения оживет повесть Александра Грина «Алые паруса».

Музыку исполнит струнный квинтет «Ad Libitum», песочное шоу представит Катарина Лав.

Александр Грин называл «Алые паруса» феерией, то есть волшебным действом...

Стоимость: 600 рублей.

12+

«КняZz» в городе

4 ноября в 19:00 в ДК "Пролетарка" выступит группа "КняZz". Напомним, что её основал Андрей Князев из легендарных "Короля и шута".

В программе — все лучшие песни Андрея Князева. Не обойдётся и без сюрпризов, как обещается в анонсе.

Цена билета: 1300 - 3200 рублей (заранее купить можно на сайте www.koncerttver.ru)

12+

ВЫСТАВКИ

Старинные часы

С 4 ноября в областной картинной галерее (в оранжерее Тверского императорского дворца) открывается выставка «Время, вперед! Часы XVIII - начала XX веков из частных собраний».

Перед публикой предстанут редкие часы-картины, связанные с изображением знаменитых часовых башен мира, а также индустриальные часы.

Выставка дополнена изображениями разных видов часов и мультимедийной инсталляцией.

Выставка будет открыта до 26 февраля 2023 года. Справки по ценам на билеты по телефону: (4822) 34-62-43.

6+

АКЦИЯ

Погружение в искусство

4 ноября с 19:30 до 23:00 Тверская областная картинная галерея присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

Открытие состоится в 19:30 в парадном зале на втором этаже императорского дворца.

В 20:00 начнется музейно-музыкальная программа "Тверская губерния - ближний тыл Отечественной Войны 1812 года". В течение вечера для гостей будет организована демонстрация фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" и различные экскурсии.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе или на сайте галереи.

Программа:

19:30. Торжественное открытие «Ночи Искусств». Парадный зал, 2 этаж.

20:00. Музейно-музыкальная программа «Тверская губерния – ближний тыл Отечественной Войны 1812 года». Парадный зал, 2 этаж.

20:00. Экскурсия «Верные долгу. Отечественная война 1812 года» (по предварительной записи). «Башня искусств», 1 этаж.

20:00, 21:30. Экскурсия по выставке «Время, вперед!». Дворцовая оранжерея.

20:00, 21:30. Экскурсия по зимнему саду дворцовой оранжереи. Дворцовая оранжерея.

20:30. Музейно-театрализованная программа «Ноктюрн» (по предварительной записи). Малиновая столовая, 2 этаж.

20:30, 21:30, 22:30. Экспресс-экскурсия по выставке иллюстраций Владимира Серова к роману «Война и мир». «Башня искусств», 2 этаж.

20:30, 22:00. Экскурсия по залам западноевропейского искусства. Западное крыло, 1 этаж.

21:00. Музейно-музыкальное мероприятие «Мелодия иконописи». Дворцовая церковь, 2 этаж.

21:30. Музейное мероприятие «Жизнь чашки». «Башня искусств», 1 этаж.

В течение вечера. Демонстрация фильма режиссера С. Бондарчука «Война и мир» в рамках выставки иллюстраций В.А. Серова к роману «Война и мир». «Башня искусств», 2 этаж.

Для детей (6-12 лет):

19:30. Мастер-класс по рисованию «Защитники Отечества» (по предварительной записи). Зал изостудии «Акварелька», 1 этаж.

20:30. Семейная викторина «Басни И.А. Крылова. 1812» (по предварительной записи). «Башня искусств», 3 этаж.

Справки и запись по телефону: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

6+, 12+, 16+