Учёный-эколог про украшение дворов Твери автомобильными покрышками: Ничего с вами от них не случится

Покрышки многие у нас во дворах используют для украшения... Это яркий пример из одной придомовой территории на проспекте Победы. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Привычный и даже во множестве случаев неотъемлемый атрибут российских городских дворов, в том числе тверских, это отработанные автошины. Из них делают и ограждения, и клумбы, и порой красивые, а порой нелепые инсталляции устраивают. Редко кому они, вроде бы, мешают. Но недавно в Твери из одного двора на улице Громова покрышки убрали. Правда, стоит отметить, что там часть автошин не украшениями были, а просто так валялись.

Как сообщило областное Министерство природных ресурсов и экологии, в ведомство обратились сами граждане, недовольные размещением отработанных автошин на их придомовой территории.

Сотрудник Минприроды выехал на место и убедился в этом факте. Увидел страшную картину своими глазами.

Так выглядел двор до "уборки". Фото: министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

- Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.05.2017 № 242, выделяется группа отходов производства и потребления: отходы шин, покрышек, камер автомобильных. Федеральным законодательством сброс, накопление и размещение отходов производства и потребления на почве запрещен. Кроме того, накопление отходов на почве может повлечь ее загрязнение и нанести вред окружающей среде, - такое пояснение было дано по итогам проверки.

Министерством в адрес управляющих компаний, обслуживающих дома того двора, были направлены предостережения о недопустимости нарушений.

А теперь выглядит так. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

В результате покрышки убраны. Но, возник логичный вопрос, поскольку покрышек во дворах много, действительно ли они так опасны?

Мы обратились к кандидату биологических наук, директору Экологического центра при Тверском госуниверситете, доценту кафедры физической географии и экологии факультета географии и геоэкологии ТвГУ, профессору Александру Сорокину.

Эколог ответил, что опасности в покрышках во дворах не видит:

- Это, на мой взгляд, проблема больше этическая - многие таким образом при помощи ограждений из покрышек или клумб пытаются избежать того, чтобы под их окнами ставили автомобили. На чью сторону тут встать?..

- То есть сами покрышки не вредны?

- Нет, - не сдержав смешка, ответил Александр Сорокин. - Ну может лет через 20-30... Покрышки действительно выделяют продукты нефтераспада, да. Но в малых концентрациях, не опасных. Это не смертельно. Ничего с вами от них не случится.

Отметим, что отработанные покрышки относят к четвертому классу опасности. А это означает, что отходы практически не токсичны. Кстати, эксперт-эколог отметил, что больший вред окружающей среде приносит пыль от истирающейся при движении машины покрышки - то есть образующиеся микрочастицы авторезины.

И еще - авторезина хоть и медленно, но разлагается в природе.

Вот такое противоречие научных знаний и закона. Но, как говорили господа римляне, Dura lex sed lex - закон суров, но это закон…