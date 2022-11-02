Директор Тверского института (филиала) Московского Гуманитарно-экономического университета Александр Бутузов

В этом году Тверской филиал МГЭУ празднует 25-летие своей работы на тверской земле.

Сегодня Тверской филиал - успешное и широко известное в регионе и за его пределами учебное учреждение высшего образования. В Тверском институте (филиале) Московского Гуманитарно-экономического университета готовят юристов, специалистов в области экономики, менеджмента и психологии.

Вуз имеет государственную аккредитацию, выданную Рособрнадзором и выдаёт дипломы государственного образца.

- Некоторые беспечно полагают, что раз обучение в вузе платное, то и учиться там проще. Сталкивались с такими студентами?

- В любом вузе нужно учиться, быть ответственным. Неважно, платно или нет. Ты же получаешь специальность и от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Причём в платном вузе требования к обучению не менее высокие. Над нами есть государственный контроль, отмечу, не менее жёсткий, чем над госвузами. Вы знаете, что реформа образования привела к закрытию огромного количества вузов и филиалов. Если какой-то вуз работает кое-как, он просто не выживет.

- Какие формы обучения есть в вузе?

- Мы по-прежнему придерживаемся классической системы образования: основа учебного процесса - лекционные, семинарские занятия, практические курсы. Элитное образование достигается классическими методами. Свою роль сыграла пандемия, и опыт дистанта у нас отработан. Но самое важное, я уверен, это общение педагога и студента.

- Какие факультеты и направления у вас есть?

- Основных - четыре. Это классические направления, которые из года в год популярны и востребованы у абитуриентов.

Экономика, Психология, Менеджмент, Юриспруденция.

Каждый год на эти направления разный приём. Это связано с рынком.

Отдельно отмечу, что сотрудничество с работодателем в вузе начинается гораздо раньше окончания обучения студентом. Ребята проходят практику, ведут дневники, где указываются все компетенции, которые они должны освоить. Каждое достижение отмечается работодателем. Руководители могут приметить для себя будущего сотрудника уже в процессе практики.

Чтобы ориентироваться на современные региональные потребности, мы ежегодно приглашаем на государственную аттестацию работодателей. Каждый раз тщательно изучаем итоги аттестации, чтобы понять, как сделать наших выпускников ещё более комплиментарными современным потребностям.

- Расскажите о внеурочной деятельности. Чем занимаются студенты в свободное время?

- Сегодня для студентов в нашем вузе созданы все условия для развития. Работают шесть научных кружков. Два тренажёрных зала и один теннисный. Музыкальный зал с хорошей профессиональной аппаратурой. Студенты активно участвуют в мероприятиях. Хорошо развито у нас патриотическое направление. Каждый год, в преддверии 9 мая, мы проводим вот такую акцию: студенты пишут интервью с ветераном войны из своей семьи. Очень интересные вещи получаются. Потом мы верстаем это в отдельную книгу и печатаем. И эта книга уходит в семьи. Я считаю - такие акции очень важны, они сближают, позволяют почувствовать гордость за страну и свой народ.

В общем, чтобы стать действительно хорошим, востребованным специалистом, возможности у студентов вуза есть немалые. Здесь не только работают высококлассные преподаватели, но и имеется прекрасная материально-техническая база.

Наш адрес: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37. Необходимую информацию также можно получить по телефонам: (4822) 32-29-26 и +7 (930) 175-10-86 и на сайте mgeitver.ru.

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ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ