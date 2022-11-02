Волшебную историю о том, как монах молитвами российский рубль изменил, расскажет в эфире Первого канала историк из Твери Владимир Лавренов

Член Геральдического совета при Президенте РФ Владимир Лавренов принял участие в съёмках фильма, который покажут по «Первому». Фото: Ирина ТАРАСОВА

В День народного единства на ТВ, по Первому каналу, покажут премьеру - документальный фильм «Символы России». Лента расскажет об истории российского флага, гимна и герба, о значении каждого важного геральдического элемента, о том, какой сложный путь проделала государственная символика вместе со сменой исторических вех. И даже о ляпах, когда-либо допущенных при разработке новой геральдики.

В создании фильма непосредственное участие принял наш земляк - историк, член Геральдического совета при Президенте РФ Владимир Лавренов. Как рассказал Владимир Ильич «КП»-Тверь», съёмки части фильма, в которой он принял участие, происходили в Останкино. Там он рассказал съёмочной группе очень интересную, если не сказать волшебную, историю, которая наверняка станет украшением ленты.

Начало этой истории дала поездка в Псково-Печерский монастырь, которую Владимир Лавренов совершил с друзьями ещё 2005 году. Там паломники повстречали молодого монаха, поинтересовавшегося, что за гости приехали в обитель. Владимир Лавренов дал монаху свою визитку члена Геральдического совета при Президенте РФ.

- Вам надо к отцу Валерию, он давно вас ждёт, - сразу же пригласил монах.

Владимир Лавренов был удивлён. Отца Валерия он не знал и в монастыре этом был впервые. Но на встречу, конечно, согласился.

- Вижу, идёт монах. Старенький такой уже и прям… настоящий. Как будто вело его даже немного… Очень мощное впечатление на меня произвёл, - вспоминает Владимир Ильич.

Монах, отец Валерий, поведал паломникам следующее. Всю жизнь он провёл в монастыре. В начале 90-х на глаза ему попался обыкновенный российский рубль. На орле монеты, как полагается, отчеканен двуглавый орёл. Но не было тогда при нём ни императорской короны, ни скипетра, ни державы. Монах опечалился и решил молиться, чтобы эта символика на российский рубль вернулась.

В 90-х на монетах действительно был только двуглавый орёл. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Но вот незадача: пусть и не выгоды ради, но всё-таки не пристало монаху молиться о деньгах… Как же быть? За советом он обратился к отцу Иоанну Крестьянкину (около сорока лет тот был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и считается одним из самых почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX - начале XXI веков).

Отец Иоанн выслушал монаха и молвил: «Ты продолжай молиться, и когда-нибудь придёт человек оттуда (пальцем он указал направление) и всё тебе объяснит». Прошло с тех пор более десяти лет.

- И вот в 2005 году я оказался «человеком оттуда» и всё отцу Валерию объяснил. Сказал, что мы, конечно, не можем влиять на государственную политику России в области геральдики, но пообещал изложить его просьбу на заседании Геральдического совета при Президенте России.

На очередном заседании Владимир Лавренов действительно изложил собравшимся эту интересную историю.

- На том дело вроде бы и закончилось… Но в 2012 году дают мне в магазине на сдачу монету - рубль. И вижу я на нем и кресты, и корону, и скипетр, и державу, и святого Георгия на груди у орла. Я сразу отца Валерия вспомнил и подумал: вот это да! Исполнились молитвы, - заканчивает рассказ Владимир Лавренов.

Успел ли старый монах увидеть, что чаяния его воплотились в жизнь, неизвестно. Но очень хочется верить.

Целиком фильм «Символы России» Владимир Лавренов ещё не видел. Сможет посмотреть вместе со всеми 4 ноября. Лента выйдет на Первом канале в 10:20 (12+). Когда состоится повтор, пока неизвестно - следите за программой.

Кроме Владимира Лавренова в съёмках фильма приняли участие государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, краеведы, историки, сотрудники известных музеев.