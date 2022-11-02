Новоселье на старом месте всё ближе:«Константа» строит дом для многодетной семьи

Фото: БФ "Константа"

Сначала – небольшая предыстория. Напомним, супруги воспитывали любимых детей (всего их 12, старшие уже взрослые люди), жили в уютном доме, работали и даже не предполагали, через что им придется пройти. Из-за короткого замыкания все сгорело в одночасье, и пришлось ютиться в уцелевшей бане на краю участка.

Фото: БФ "Константа"

Фонд оперативно помог погорельцам продуктами и вещами, приобрел для них двухъярусные кровати и стиральную машину и нашел квартиру. Но семья мечтала отстроить свой дом на старом месте.

Это непростая задача даже для обеспеченных людей. А Артур и Ольга к ним, к сожалению, не относятся. И здесь им тоже помог фонд – был объявлен сбор средств, и на данный момент сделано очень многое. Как видим, новый дом обрел черты. Но впереди еще большие работы, и «Константа» надеется, что они не забуксуют. Сбор продолжается. Присоединиться к нему можно здесь.

БФ «Константа»

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