Калининская АЭС обеспечила 1,7 миллиарда рублей дополнительной выручки с начала 2022 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Таким образом, сверх плана было произведено 1,3 млрд кВт*ч, дополнительная выручка составила более 1,7 млрд рублей.

За прошедшие десять месяцев в энергосистему страны было отпущено более 26 млрд кВт*ч электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения потребностей 32,5 млн человек (при среднем потреблении 80 кВт*ч в месяц). Кроме того, работа энергоблоков атомной станции с начала текущего года позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух почти 14 млн тонн эквивалента углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

«В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 4. На энергоблоке №3 ведется плановый ремонт, в ходе которого будет реализован ряд модернизационных работ, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В их числе модернизация комплекса электрооборудования управления систем безопасности и систем управления и защиты, замена маслонасосов регулирования, маслоохладителей, модернизация подогревателей высокого давления, внедрение контрольно-измерительных приборов, способных работать в условиях нештатных ситуаций», - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Радиационный фон в районе расположения Калининской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.