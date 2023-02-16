Отель «Барская усадьба»: Подарите любимой отдых!

Отель «Барская усадьба» - идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом Фото: Мария Зуева

Отправляйтесь в «Барскую усадьбу» - идеальное место для загородного отдыха с первоклассным сервисом.

Расположен отель в 200 километрах от Москвы, в Старицком районе Тверской области. Отель знаменит и любим гостями, недаром у «Барской усадьбы» 8 место в рейтинге 100 лучших отелей России -2022. В минувшем году отель стал победителем проекта «Маршрут построен» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и медиа холдинга «Комсомольская правда».

В «Барскую усадьбу» отправляются семьями, шумными компаниями, здесь ищут уединения влюблённые пары - каждый найдёт здесь свой уголок счастья, вдали от шумного города и, наслаждаясь красотой русской природы.

Гости отдыхают по системе «Все включено». Действует гибкая система скидок. По случаю Международного женского дня для прекрасной половины человечества здесь по традиции организуют праздник. Хотя в ресторане отеля каждый день блюда достойные праздничного стола - разнообразные и изысканные.

Что ещё кроме вкусной еды и комфортного размещения?

- Красивейшая природа; - Отдых в Аквацентре;

- Знакомство с животными на ферме и в зоопарке;

- Хороший WI-FI для удаленной работы.

- Веселая анимация для ребятишек.

Здесь любят гостей и умеют организовывать для них шикарные праздники!

Фото: Мария Зуева

ПРОЖИВАНИЕ С КОМФОРТОМ

В «Барской усадьбе» можно уединиться и жить в домике, отдыхая от городской суеты. А можно, наоборот, окунуться в круговорот событий... Варианты размещения разнообразны: можно забронировать номер или домик любой категории — от коттеджа до шале в духе альпийских предгорий. Есть и «Дачи» с роскошными панорамными окнами. Но самое фантастическое предложение, которое приведет в восторг и взрослых, и юных любителей приключений — «Дом на склоне» с впечатляющим видом на Волгу.

Совсем недавно, в июле минувшего года, распахнул двери для гостей корпус «Барский» - он отлично подойдёт для отдыха компанией из 6-ти семей или размещения небольшой свадьбы.

Это отдельно стоящий корпус с большими окнами и стильными номерами. В нем расположено 6 комфортных номеров и просторная общая приветственная зона.

А вот домики «Дача» - это уютные гнездышки для влюблённых с панорамным видом на лес.

Они расположены в лесной зоне. Здесь можно провести незабываемый романтический уикенд вдвоём. Есть своя уютная веранда, спальня и небольшая кухня. В общем, место для полноценного уединения.

Фото: Мария Зуева

ОЧЕНЬ ВКУСНО

Помимо праздничного фуршета по случаю 8 марта, гостей, приехавших на отдых, ждёт много всего вкусного!

На «Шведском столе» отеля, он включён в стоимость отдыха, вас ждёт ежедневное разнообразие угощений на самый изысканный вкус. Каждый день во время обеда, гостей угощают новыми блюдами: корейка копчёная, осетинские пироги, мини-бургеры, домлама с говядиной, мини-шаварма с курицей, паэлья с морепродуктами, мидии с соусом "Том-ям" и томатным соусом, финская уха.

Есть и фермерские продукты, изготавливаются они прямо на ферме отеля. Здесь изобилие сезонных фруктов, ягод и овощей, вкусных салатов, алкогольных и безалкогольных напитков, любимых горячих блюд и сладостей. К услугам тех, кто захочет перекусить, снэк-бар со вкусными закусками, мороженым, выпечкой и неограниченным количеством напитков открыт ежедневно для гостей «усадьбы» с 11:00 до 23:00.

Фото: Мария Зуева

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

К услугам гостей безлимитный отдых в Аквацентре с большим 25-метровым бассейном, хаммамом, инфракрасной и финской сауной, травяной парной, тренажёрным залом, спортивной площадкой, настольным теннисом.

Просторный спортивный зал расположен в Аквацентре. Тут можно поиграть в баскетбол или пляжный волейбол. Русский бильярд в Каминном зале - тут очень атмосферно и уютно. Есть большой бильярдный зал с американским и русским бильярдом для больших компаний. А в зале для боулинга можно устроить вечеринку.

Если говорить об отдыхе на свежем воздухе, то и тут гостям скучать не придётся. Организуются сплавы по реке, путешествия к Старицким пещерам на гидроциклах, можно и самим пройтись по туристической тропе.

МИНИ-ФЕРМА И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Особой изюминкой «усадьбы» можно считать ее мини-ферму «Барское подворье». Здесь живут более 50-ти видов животных: пони, барашки, кролики, еноты, лисы и многие другие.

С животными можно пообщаться, погладить и покормить. При отеле так же есть собственный коровник «Дом бурёнки». От его постоялиц и берутся свежее молоко и изготавливаются сыры на стол гостей отеля. Здесь также проводят экскурсии.

А можно и на лошадях покататься, при отеле работает Конный клуб.

Что немаловажно, на отдых с собой можно привезти питомца - разрешено проживание с собаками, весом до пяти килограмм в гостевых домах. Детишкам будет интересно побывать на Празднике непослушания, пенной вечеринке или попасть к настоящей Бабе Яге, выполняя сказочный квест - программы детских праздников в отеле очень разнообразны.

РАНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ВЫГОДНО!

Планировать отдых, конечно, нужно заранее. Вот, к примеру, майские праздники уже не за горами. И забронировав именно сейчас номер в «Барской усадьбе» можно существенно сэкономить: ранняя бронь даст скидку в 10% по предоплате -50%!

Бронируйте отдых на сайте: https://Барская.рф или по тел.: 8 920 188 88 10

Фото: Мария Зуева

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