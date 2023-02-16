В выходные в Твери снова будет мести метель

В начале следующей рабочей недели стихия подутихнет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Атмосферное давление качает нас на качелях: в пятницу - 754 мм, в субботу - 740 мм, в воскресенье - 733 мм рт. ст. А потом вновь повысится, но об этом позже. Пока же ждём приближения атмосферного фронта снежного циклона.

- В субботу со второй половины дня может начаться метель. Ветер будет довольно сильный, порывами до 16 м/с – повторяется прошлая суббота, - прогнозирует доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Снег будет идти и весь воскресный день.

Мороз умеренный: в субботу -4, в воскресенье -5. А вот ночами холоднее: -9. На дорогах скользко.

В понедельник уже лишь небольшой снег и то кое-где. Вторник пока видится бесснежным. Ветер притихнет, атмосферное давление с начала недели пойдёт в рост. Совсем немного похолодает: в понедельник и вторник днём около -6.

- Но… высока вероятность того, что со среды 22 февраля характер погоды опять поменяется на оттепельный, - улыбается Наталья Сердитова. - Но это мы ещё посмотрим!

А в субботу утром, пока непогода ещё не добралась до нас, можно отправиться на фотоохоту за птичками! 19 февраля отмечается День орнитолога - специалиста по пернатым. Большой удачей в преддверии этого праздника будет найти и сфотографировать воробья, ведь в Тверской области проходит специальная акция «В поисках воробья». Ищите воробушков, фотографируйте их и отправляйте свои фото в Центрально-Лесной заповедник. Это поможет учёным-орнитологам понять, что происходит с воробьиной популяцией. Подробно об этой акции «КП»-Тверь» уже писала - читайте на нашем сайте!