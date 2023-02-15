Жители Твери хотят знать названия управляющих компаний, оштрафованных за нечищеные крыши

А если такое «украшение» да на голову кому упадёт? Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Снежно-ледяные глыбы и сосульки, свисающие с крыш домов, - притча во языцех. Пишем мы об этом ежегодно. Оправданий бездействию управляющих организаций - а это они должны чистить крыши жилых домов - быть не может. Рухнувшая льдина запросто сделает человека инвалидом, а то и убьёт. Очередное происшествие случилось не так давно, в этом году. 19 января на проспекте Победы в Твери на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую увезли в больницу. В прошлом году в феврале льдина обрушилась на 10-летнего ребёнка…

Но сосульки продолжают весело поблёскивать на козырьках крыш - такую картину можно увидеть в любом районе. Погода в этом году располагает. Возможные ЧП, судя по всему, «управляшек» не особо пугают. Тем временем городские чиновники пытаются наказать бесстрашных рублём.

Предупреждён - значит, вооружён? Фото: Виктория ТУШКОВА

14 февраля городская администрация сообщила: в Твери за несвоевременную расчистку кровель к административной ответственности привлечено 18 управляющих организаций. Новость вызвала бы ликование, если бы не одно «но». Людям нужны имена виновных. Ну, возможно, не имена, а названия тех УК, что так «хорошо» заботятся о своих жильцах. Назвать их требовали радиослушатели тверского радио «Комсомольская правда» (99,3 FM), когда в прямом эфире мы обсуждали эту тему. Имён жаждут пользователи соцсетей, активно обсуждая новости.

Однако городская администрация названий проштрафившихся коммунальщиков не выдаёт. Возможно, не имеет права? С этим вопросом мы обратились к юристу.

- Правдивую информацию такого рода без искажения фактов публиковать можно, запретов на это нет, - пояснила юрист Екатерина Теряева.

На вопрос, почему же тогда чиновники боятся обнародовать названия недобросовестных управляющих организаций, юрист ответить не смогла.

В администрации Твери (у них мы, конечно, тоже спросили) нам пока ничего не ответили. Ждём.

Спасение утопающих, как известно, дело их собственных рук. Сообщайте о нечищеных крышах и несбитых сосульках, а также о других фактах неисполнения управляющими организациями своих обязанностей. Сделать это можно по телефонам отделов благоустройства администраций районов Твери:

36-08-82 - Заволжский район;

36 08-83 - Московский район;

36-08-84 - Пролетарский район;

36-08-81- Центральный район.