Росстат: Тверская область на первом месте по смертности в стране

Такими темпами скоро нас не останется совсем... Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат обнародовал статистику естественного движения населения в регионах страны в 2022 году. В Тверской области люди умирали меньше, чем в 2021-м. В целом это вполне логично: 2021 год был пиковым периодом смертей от коронавируса. В 2022 году новые мутации опасного вируса стали менее смертоносными, хотя и более заразными. Конечно, могли повлиять и другие причины.

Но это лишь маленькая ложка мёда в огромной бочке дёгтя нашей демографии. Население региона продолжает сокращаться: смертность по-прежнему превышает рождаемость, причём существенно. Что касается сравнения с другими регионами России, по смертности мы побили печальный рекорд…

ХОЛОДНЫЕ ЦИФРЫ

21 940 человек умерли за 2022 год в Тверской области. Это на 4630 человек меньше, чем в 2021 году (тогда умерли 26 570 человек).

К несчастью, выросло количество младенческих смертей. За год в регионе умерли 57 детей в возрасте до одного года. В 2021 году было зафиксировано 43 младенческие смерти.

8846 младенцев появились на свет в 2022 году. Это на 599 новорождённых меньше, чем в 2021 году (тогда родились 9445 детей).

Таким образом, умерло за год почти в 2,5 раза больше человек, чем родилось…

По итогу 2022 года естественная убыль составила 13 094 человека (превышение числа умерших над числом родившихся, то есть убыль по естественным причинам, исключающая из статистики миграционное движение).

Для сравнения: это больше, чем население целого Оленинского района Тверской области.

ПЕРВЫЕ ПО СМЕРТНОСТИ

В среднем по РФ в 2022 году на сто тысяч населения рождались 9 детей и умирали 13,1 человек.

В Верхневолжье на 1000 населения рождались 7,2 ребёнка и умирали 17,9 человек.

Тверская область стала самым умирающим регионом. По числу смертей на 1000 населения мы первые в РФ. В 2021 году мы занимали четвёртое место после Новгородской, Рязанской и Псковской областей.

По рождаемости на 1000 человек Тверская область занимает печальное 69-е место среди 85 субъектов страны. Символично для 69-го региона, но безрадостно. Хотя движение вверх есть: в 2021 году мы были на 75-м месте.

МИНУС ПЯТЬ

За последние десять лет население Тверской области сократилось на 133 408 человек (на начало 2013 года в регионе жили около 1 млн 344 тыс. 100 человек).

Как всегда, приведём яркое сравнение. 133 408 человек - это цифра, сопоставимая с нынешним населением Бежецкого, Кашинского, Лихославльского, Старицкого и Удомельского районов вместе взятых, районов, отметим, не самых малонаселённых.

Если темпы сокращения населения Тверской области сохранятся, то менее чем через 100 лет в регионе жителей не останется…

А КАК У СОСЕДЕЙ

Посмотрим, как обстоят дела со смертностью в соседних регионах.

Коэффициент смертности (умерших на 1000 населения):

Тверская область - 17,9 (1-е место)

Псковская область - 17,8 (2-е место)

Новгородская область - 16,9 (6-е место)

Смоленская область - 16,4 (11-е место)

Ярославская область - 16,0 (13-е место)

Вологодская область - 14,5 (33-е место)

Московская область - 13,0 (55-е место)